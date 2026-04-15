ウェスティンホテル東京のハワイアンビュッフェ。夏を感じるハワイアングルメが食べ放題！
◆ウェスティンホテル東京のハワイアンビュッフェ。夏を感じるハワイアングルメが食べ放題！
ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、2026年4月27日（月）から6月30日（火）まで、「“ALOHA” Hawaiian Buffet」を開催。
現地で親しまれる伝統料理から、今年125周年を迎えた歴史あるホテル「モアナサーフラダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気メニューを再現した特別メニューまで、夏らしいハワイアングルメをたっぷりと堪能できる。
ワイキキビーチで誕生した名門ホテルの人気メニューを再現
ビュッフェ台には、ハワイのエッセンスを随所に取り入れた彩り豊かなメニューの数々が勢揃い。常夏の気分へと誘ってくれる。
1901年にワイキキビーチで誕生した名門ホテル「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気メニューを、同ホテルのレシピをもとに再現。「ポケ ナチョス」や「プレフチキン」、「ガーリックシュリンプ」など、現地ハワイの魅力が詰まった本格的なメニューを好きなだけ楽しんで。
夏らしさたっぷりでバラエティ豊かなハワイの伝統料理
ハワイの伝統料理や、現地のソウルフードも多数ご用意。定番のハワイアンフードもたっぷり楽しめるのがうれしい。
「バナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト パイナップルソテー添え」は、目の前でダイナミックに切り分けてご提供。そのほかにも、鮮やかな色合いの「サーモンとタコのロミロミ」や、思わずかぶりつきたくなる「バーベキューポーク」、デザートには人気の「アサイーボウル」や「マンゴーパンケーキ」も揃い、常夏の空気を存分に感じられる。
オプションで楽しめる特別なカクテルも登場
「”ALOHA” Hawaiian Buffet」限定で、夏らしい色合いの特別なカクテルもご用意。「モアナ サーフライダー，ウェスティン・リゾート＆スパ, ワイキキビーチ」の「ザ・ビーチ・バー」で提供されているシグネチャーカクテル「Moana Mai Tai」を、ウェスティンホテル東京のアレンジで楽しめる。
鮮やかなオレンジ色がリゾート感を演出。ノンアルコールカクテルもあるから、お好きなほうを選んで楽しんでみて。
◆ビュッフェの会場は？
身体にも心にもそして地球にも優しいインターナショナル料理
ウェスティンが掲げるウェルビーイングのコンセプトを体現し、「都会のウェルネスホテル」を体感できるレストラン。目の前でカットされるローストミートがダイナミックなビュッフェをはじめ、人気のオリジナル担々麺や健康と環境に配慮したイートウェルメニュー、多国籍な料理まで、幅広いセレクションから心ゆくまで楽しんで。
ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、2026年4月27日（月）から6月30日（火）まで、「“ALOHA” Hawaiian Buffet」を開催。
現地で親しまれる伝統料理から、今年125周年を迎えた歴史あるホテル「モアナサーフラダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気メニューを再現した特別メニューまで、夏らしいハワイアングルメをたっぷりと堪能できる。
ワイキキビーチで誕生した名門ホテルの人気メニューを再現
ビュッフェ台には、ハワイのエッセンスを随所に取り入れた彩り豊かなメニューの数々が勢揃い。常夏の気分へと誘ってくれる。
1901年にワイキキビーチで誕生した名門ホテル「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」の人気メニューを、同ホテルのレシピをもとに再現。「ポケ ナチョス」や「プレフチキン」、「ガーリックシュリンプ」など、現地ハワイの魅力が詰まった本格的なメニューを好きなだけ楽しんで。
夏らしさたっぷりでバラエティ豊かなハワイの伝統料理
ハワイの伝統料理や、現地のソウルフードも多数ご用意。定番のハワイアンフードもたっぷり楽しめるのがうれしい。
「バナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト パイナップルソテー添え」は、目の前でダイナミックに切り分けてご提供。そのほかにも、鮮やかな色合いの「サーモンとタコのロミロミ」や、思わずかぶりつきたくなる「バーベキューポーク」、デザートには人気の「アサイーボウル」や「マンゴーパンケーキ」も揃い、常夏の空気を存分に感じられる。
オプションで楽しめる特別なカクテルも登場
「”ALOHA” Hawaiian Buffet」限定で、夏らしい色合いの特別なカクテルもご用意。「モアナ サーフライダー，ウェスティン・リゾート＆スパ, ワイキキビーチ」の「ザ・ビーチ・バー」で提供されているシグネチャーカクテル「Moana Mai Tai」を、ウェスティンホテル東京のアレンジで楽しめる。
鮮やかなオレンジ色がリゾート感を演出。ノンアルコールカクテルもあるから、お好きなほうを選んで楽しんでみて。
◆ビュッフェの会場は？
身体にも心にもそして地球にも優しいインターナショナル料理
ウェスティンが掲げるウェルビーイングのコンセプトを体現し、「都会のウェルネスホテル」を体感できるレストラン。目の前でカットされるローストミートがダイナミックなビュッフェをはじめ、人気のオリジナル担々麺や健康と環境に配慮したイートウェルメニュー、多国籍な料理まで、幅広いセレクションから心ゆくまで楽しんで。