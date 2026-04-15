お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が、パーソナリティーを務める14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。海外旅行先での“恋”について語った。

ゲストに迎えたタレント菊地亜美が英語学習に取り組んでいるという話題から、海外旅行先でのコミュニケーションの取り方について「どうしてるんですか？いつも海外旅行の時」と質問を受けた。バービーは「どんどんスキルは落ちていってるけど」と苦笑しつつ「旅先での“ラブアフェア”は1対1でできてたから。というかしてたから」と、その場限りの恋を振り返った。

また「一国の恋？一夏の恋みたいな、一国の恋は。その時はラブリーな会話してたはず」と回想。マレーシアを訪れた際には、タクシー乗車中に日本人観光客に囲まれたことがあり「すっごい混んでるところを通った時に、日本人がタクシーの窓をドンドンドン！ってたたいてきて。『バービー！』『おい！バービー！』ってやられたことがあって。その時に私は日本でコメディアンやってて、こういうことでみたいな話をして。身の上話で仲良くなったんだけど」とトラブルを通してタクシー運転手と親しくなったという。

さらに「それで一緒にご飯食べて。タクシーの運転手さんと。『君はここにいる間はゆっくり羽を伸ばした方がいい。僕が包み込んであげるから』みたいな。みたいなので、そのままラブアフェアしたことがある」と打ち明けて大笑いしていた。