【きょうから】タリーズ春の新作スタート 抹茶やいちごの”飲むティラミス”が登場
タリーズコーヒーがきょう15日から、季節限定の新作ドリンクとフードメニューを発売する。ティラミスをイメージしたデザート感のあるシェイクを中心に、いちごを使ったティービバレッジや水出しアイスコーヒーなどを展開。新生活が始まるこの時期に、日常を彩る“ご褒美の1杯”として打ち出す。
【画像】まるで和スイーツ…『抹茶ティラミスシェイク』
今回の注目は、デザートのような満足感を打ち出した新作ドリンクだ。なかでも「抹茶ティラミスシェイク」は、香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを組み合わせ、“抹茶ティラミス”の味わいを表現。上品な抹茶の風味とミルキーなコクが重なり、和スイーツを思わせるリッチな1杯に仕上げた。
同じく「マスカルポーネティラミスシェイク」は、注文ごとに抽出するエスプレッソのほろ苦さに、なめらかなマスカルポーネホイップとチョコパウダーを重ねた商品。飲み進めるごとにエスプレッソのコクとチーズのまろやかさが溶け合い、本格的なティラミスの味わいを楽しめる。
春らしい華やかな見た目が特徴の「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」も登場する。アールグレイシェイクにフルーティーないちごを合わせ、紅茶の豊かな香りと甘酸っぱさを両立。
コーヒーメニューでは、「水出しアイスコーヒー」を新たにラインアップ。時間をかけて抽出することで、まろやかなコクと華やかな香り、ほのかなベリーのような風味を引き出した。すっきりとした後味で、フードとの相性も良い。
同日にはフードメニューも発売。「ハニーとレモンのしっとりドーナツ」は瀬戸内レモンチョコをトッピングし、春夏に食べやすい爽やかな味わいに仕上げた。「ボールパークドッグ サルサ＆トルティーヤ」は、スパイスを効かせた本格サルサソースが特徴で、別添えのトルティーヤで好みの食べ方が楽しめる。
このほか、自宅向け商品として「アイスコーヒーブレンド 200g」、「タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド 4P箱」なども発売。抽出用としても使えるカラフルなウォーターボトルも同時展開し、店頭だけでなく自宅や外出先でもブランドの味わいを楽しめる提案を強化する。
■商品概要 価格はすべて税込
「マスカルポーネティラミスシェイク」「抹茶ティラミスシェイク」
Tallサイズのみ 720円
「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」
Short：700円 Tall：770円
「水出しアイスコーヒー」
Short：455円 Tall：515円 Grande：575円
【画像】まるで和スイーツ…『抹茶ティラミスシェイク』
今回の注目は、デザートのような満足感を打ち出した新作ドリンクだ。なかでも「抹茶ティラミスシェイク」は、香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを組み合わせ、“抹茶ティラミス”の味わいを表現。上品な抹茶の風味とミルキーなコクが重なり、和スイーツを思わせるリッチな1杯に仕上げた。
春らしい華やかな見た目が特徴の「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」も登場する。アールグレイシェイクにフルーティーないちごを合わせ、紅茶の豊かな香りと甘酸っぱさを両立。
コーヒーメニューでは、「水出しアイスコーヒー」を新たにラインアップ。時間をかけて抽出することで、まろやかなコクと華やかな香り、ほのかなベリーのような風味を引き出した。すっきりとした後味で、フードとの相性も良い。
同日にはフードメニューも発売。「ハニーとレモンのしっとりドーナツ」は瀬戸内レモンチョコをトッピングし、春夏に食べやすい爽やかな味わいに仕上げた。「ボールパークドッグ サルサ＆トルティーヤ」は、スパイスを効かせた本格サルサソースが特徴で、別添えのトルティーヤで好みの食べ方が楽しめる。
このほか、自宅向け商品として「アイスコーヒーブレンド 200g」、「タリーズジップス コールドブリューコーヒー オリジナルブレンド 4P箱」なども発売。抽出用としても使えるカラフルなウォーターボトルも同時展開し、店頭だけでなく自宅や外出先でもブランドの味わいを楽しめる提案を強化する。
■商品概要 価格はすべて税込
「マスカルポーネティラミスシェイク」「抹茶ティラミスシェイク」
Tallサイズのみ 720円
「＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」
Short：700円 Tall：770円
「水出しアイスコーヒー」
Short：455円 Tall：515円 Grande：575円