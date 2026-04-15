一緒に暮らしていても、1人の時と相手がいる時とでは解放感が違うという人も少なくないのではないでしょうか？もしかしたら、それは猫ちゃんも同じなのかもしれません。ひとりで遊んでいる猫ちゃんの様子をペットカメラで覗いてみた光景が、46万再生を突破。想像以上にリラックスする猫ちゃんの光景には、「素晴らしいだらけっぷりｗ」「見てるだけで癒されます」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ペットカメラから『ひとり遊びする猫の様子』を見たら…完全に脱力中な『笑える瞬間』】

ペットカメラで琥太郎くんの様子を覗いてみることに

ひとりきりの部屋で想像以上にリラックスしている猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ココの想い出と琥太郎の成長記録』。ある日、キジトラ猫の琥太郎くんの飼い主さんは、琥太郎くんがいる部屋のペットカメラを起動させてみたそう。ひとりきりの時の琥太郎くんは、いったいどんな様子なのか…その姿を見るためペットカメラで映してみたところ、そこには仰向けになって足をだらんと伸ばした琥太郎くんの姿が。

その光景は、自室で完全に気を抜いている時の人間のよう。その姿に、思わず温かい笑いが込み上げてきてしまいます。

想像以上のだらけっぷりにキュン♡

ひとりきりの部屋で、大の字になって完全に気を抜いている琥太郎くん。まるで人間のようなその姿に、愛おしさを感じずにはいられません。

そんな琥太郎くんの姿をペットカメラ越しに見守っていると、今度は前足を伸ばして近くにあったおもちゃで遊び始めた琥太郎くん。寝転がったまま、ものぐさに前足を伸ばしておもちゃで遊ぶだらけっぷりに、なんだか親近感が湧いてきます。

そんなひとりきりの時の琥太郎くんの素の顔に、絶賛の声が続々と寄せられることとなったのでした。

先代猫ココくんが大切にしていたブランケットと一緒にのんびりタイム♪

そんな琥太郎くんのプライベートタイムが収められているペットカメラの光景。別の日には、琥太郎くんのまた違った一面が収められていたそう。その日は、1枚のブランケットを持って、お部屋の中で遊んでいた琥太郎くん。

そのブランケットというのは、先代猫のココくんが大切にしていたもの。琥太郎くんは部屋の中を移動する時には、必ずココくんのブランケットを持っていってくつろいでいたそう。きっと、ココくんのブランケットがココくんの存在を身近に感じさせてくれるのかもしれません。

外出先で猫ちゃんの安全を見守ることができるペットカメラですが、その光景の中には、安全だけではなく猫ちゃんの大切な想い出や意外な一面も記録されているのでした。

ひとりきりの部屋で完全にリラックスしている琥太郎くんの光景には、「ヘソ天でリラックス感MAXですね」「これが素の琥太郎くんか」「かわいすぎる♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『ココの想い出と琥太郎の成長記録』では、そんな笑顔になってしまう琥太郎くんの姿や、ココくんとのたくさんの想い出が綴られていますよ。

琥太郎くん、ココくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ココの想い出と琥太郎の成長記録」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。