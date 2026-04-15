Uru、湊かなえ原作・黒島結菜主演『未来』へイメージソング提供 切実な祈りと希望を描くファイナル予告解禁
作家・湊かなえのデビュー10周年の集大成と評された小説を映画化した『未来』が、5月8日に公開される。このたび、シンガーソングライターUruの楽曲「さすらいの唄」がイメージソングに決定し、あわせてファイナル予告映像が解禁された。
【動画】Uruの楽曲に乗せて描くファイナル予告
本作は、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督がメガホンを取り、主演を黒島結菜が務める。山崎七海（※崎＝たつさき）、坂東龍汰、細田佳央太、近藤華に加え、松坂桃李、北川景子らが集結。声にならない痛みを抱える人々の“見えない声”に寄り添い、人間の光と闇を描き出す。
イメージソングに起用された「さすらいの唄」は、Uruが作詞・作曲を手がけた情緒的なバラード。今年2月発売のアルバム『tone』に収録されており、作品の根幹に流れるテーマと深く共鳴したことから起用が決定した。
原作者の湊は「歌声に『祈り』を感じる。観客の皆さんの『祈り』とリンクし、物語の『救い』につながると信じています」と最大級の賛辞を寄せた。瀬々監督も「若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤が優れて表現されている」と語り、楽曲への共感を示した。
一方、Uruは「全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであってほしい。心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人がたくさんいる世の中であってほしい」と作品に触れて感じた思いを明かし、「この作品のメッセージが多くの人の心に届くことを願っています」と語っている。
あわせて解禁された予告映像では、イメージソング「さすらいの唄」に乗せて、教師・真唯子（黒島）が教え子の章子（山崎）に「ポプラの花言葉は“勇気”。あなたもお母さんもきっと大丈夫だから」と、寄り添う姿から始まる。
しかし、20年後の「未来のわたし」からの手紙をきっかけに、少女を取り巻く過酷な現実が浮かび上がる。愛する父・良太（松坂桃李）の死、学校での凄惨ないじめ、母・文乃（北川景子）の新しい恋人から振るわれる理不尽な暴力。悲劇の連鎖に絡み取られ、「この世界は狂っています」と慟哭する章子の姿が、観る者の胸を強く締め付ける。
唯一の友人・亜里沙と過ごすつかの間の安らぎさえも、忍び寄る恐怖と隣り合わせだ。そんな章子を守るため、母・文乃は「逃げよう」と決断し、娘の手を取り夜の街を駆け抜ける。さらに、真唯子もまた彼女を救おうと必死に奔走し、「あなたに会いに来たの！」と叫ぶ。母の決断、真唯子の切なる願い、亡き父・良太が生前に書き残した物語に託したもの――それぞれの想いが、切実に交錯していく。
やがて映し出されるのは、「抱きとめたい。痛みも。孤独も。」という言葉。誰かの苦しみに手を差し伸べたいと願う、その切実な祈りが胸に迫る。そして、「未来の私へ――私は笑っていますか？」という章子のあまりにも切ない問いかけ。過酷な運命に翻ろうされながらも、真唯子の必死の疾走や、良太が遺した物語に託した想いが、狂った世界にかすかな「希望の光」を灯していく。
■Uruのコメント
イメージソングにしていただけたことを光栄に思いながら、私も作品と原作を拝見、拝読させていただきました。
息苦しくなるような胸の痛みを感じながら、自然に一つの願いが心に浮かんでいました。
きっとこれは、この作品を観た全ての方の心に浮かぶものなのではないかと思います。
全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであってほしい。
心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人が沢山いる世の中であってほしい。
湊かなえさんがあとがきでおっしゃっていた事を、この作品のタイトルに深く、深く、感じることができました。
「さすらいの唄」の主人公もある種の願いを持っていて、それを作った私もまた願いを持って制作した曲です。
この作品が持つメッセージが、たくさんの方の心に届いてくれることを願っています。
■監督：瀬々敬久のコメント
家路へ向かう夕焼けの空の下を歩いているような雰囲気、そんな情景がまず浮かびました。それでいて「さすらいの唄」。いつもの見慣れた景色なのに、気持ちは常にさすらっている。そういうことなんだろうと想像させる。故郷のような街なのに、どこか遠くを見つめる眼差し。それは、『未来』の中で、いや、湊かなえさんがこれまで何度も小説のモチーフにしてきた、ここではない何処かにある夢の「ドリームランド」に近いものを感じさせてくれました。若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤。
何もない 何もない
僕はただ 自由なんだよ
どうせなら翼でも生えて
飛び回れたりはしないかな
この歌詞に優れて表現されていて、映画『未来』の青春と重なっていると思いました。Uruさん、ありがとうございました。
■原作：湊かなえのコメント
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』が好きです。孤児たちの姿に胸が締め付けられる回もありますが、エンディングでUruさんの曲が流れると、心が救われます。Uruさんの歌声に「祈り」を感じるからだと思います。『未来』も苦境にある子どもたちの物語です。イメージソングをUruさんがご担当してくださることを知り、感激しました。「さすらいの唄」は観客の皆さんの「祈り」とリンクし、物語の「救い」につながると信じています。
【動画】Uruの楽曲に乗せて描くファイナル予告
本作は、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督がメガホンを取り、主演を黒島結菜が務める。山崎七海（※崎＝たつさき）、坂東龍汰、細田佳央太、近藤華に加え、松坂桃李、北川景子らが集結。声にならない痛みを抱える人々の“見えない声”に寄り添い、人間の光と闇を描き出す。
原作者の湊は「歌声に『祈り』を感じる。観客の皆さんの『祈り』とリンクし、物語の『救い』につながると信じています」と最大級の賛辞を寄せた。瀬々監督も「若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤が優れて表現されている」と語り、楽曲への共感を示した。
一方、Uruは「全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであってほしい。心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人がたくさんいる世の中であってほしい」と作品に触れて感じた思いを明かし、「この作品のメッセージが多くの人の心に届くことを願っています」と語っている。
あわせて解禁された予告映像では、イメージソング「さすらいの唄」に乗せて、教師・真唯子（黒島）が教え子の章子（山崎）に「ポプラの花言葉は“勇気”。あなたもお母さんもきっと大丈夫だから」と、寄り添う姿から始まる。
しかし、20年後の「未来のわたし」からの手紙をきっかけに、少女を取り巻く過酷な現実が浮かび上がる。愛する父・良太（松坂桃李）の死、学校での凄惨ないじめ、母・文乃（北川景子）の新しい恋人から振るわれる理不尽な暴力。悲劇の連鎖に絡み取られ、「この世界は狂っています」と慟哭する章子の姿が、観る者の胸を強く締め付ける。
唯一の友人・亜里沙と過ごすつかの間の安らぎさえも、忍び寄る恐怖と隣り合わせだ。そんな章子を守るため、母・文乃は「逃げよう」と決断し、娘の手を取り夜の街を駆け抜ける。さらに、真唯子もまた彼女を救おうと必死に奔走し、「あなたに会いに来たの！」と叫ぶ。母の決断、真唯子の切なる願い、亡き父・良太が生前に書き残した物語に託したもの――それぞれの想いが、切実に交錯していく。
やがて映し出されるのは、「抱きとめたい。痛みも。孤独も。」という言葉。誰かの苦しみに手を差し伸べたいと願う、その切実な祈りが胸に迫る。そして、「未来の私へ――私は笑っていますか？」という章子のあまりにも切ない問いかけ。過酷な運命に翻ろうされながらも、真唯子の必死の疾走や、良太が遺した物語に託した想いが、狂った世界にかすかな「希望の光」を灯していく。
■Uruのコメント
イメージソングにしていただけたことを光栄に思いながら、私も作品と原作を拝見、拝読させていただきました。
息苦しくなるような胸の痛みを感じながら、自然に一つの願いが心に浮かんでいました。
きっとこれは、この作品を観た全ての方の心に浮かぶものなのではないかと思います。
全ての子どもたちの明日が、健やかで笑顔あふれるものであってほしい。
心の叫びに気づき、手を差し伸べる大人が沢山いる世の中であってほしい。
湊かなえさんがあとがきでおっしゃっていた事を、この作品のタイトルに深く、深く、感じることができました。
「さすらいの唄」の主人公もある種の願いを持っていて、それを作った私もまた願いを持って制作した曲です。
この作品が持つメッセージが、たくさんの方の心に届いてくれることを願っています。
■監督：瀬々敬久のコメント
家路へ向かう夕焼けの空の下を歩いているような雰囲気、そんな情景がまず浮かびました。それでいて「さすらいの唄」。いつもの見慣れた景色なのに、気持ちは常にさすらっている。そういうことなんだろうと想像させる。故郷のような街なのに、どこか遠くを見つめる眼差し。それは、『未来』の中で、いや、湊かなえさんがこれまで何度も小説のモチーフにしてきた、ここではない何処かにある夢の「ドリームランド」に近いものを感じさせてくれました。若い人たちが必ず持つ、変わりたい自分への葛藤。
何もない 何もない
僕はただ 自由なんだよ
どうせなら翼でも生えて
飛び回れたりはしないかな
この歌詞に優れて表現されていて、映画『未来』の青春と重なっていると思いました。Uruさん、ありがとうございました。
■原作：湊かなえのコメント
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』が好きです。孤児たちの姿に胸が締め付けられる回もありますが、エンディングでUruさんの曲が流れると、心が救われます。Uruさんの歌声に「祈り」を感じるからだと思います。『未来』も苦境にある子どもたちの物語です。イメージソングをUruさんがご担当してくださることを知り、感激しました。「さすらいの唄」は観客の皆さんの「祈り」とリンクし、物語の「救い」につながると信じています。