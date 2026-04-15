【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】勝てそうで勝ちきれない久常涼に足りないもの…優勝争い中の自分を俯瞰してみてほしい

「ゴルフはメンタルスポーツ」といいます。それを象徴していたのが、今年のマスターズです。

昨年、17回目の出場で優勝したR・マキロイはキャリアグランドスラムを達成。今年は「史上4人目の連覇なるか」に注目が集まりました。2位に6打の大差をつけてスタートした3日目はスコアを伸ばせず、最終日は大混戦に。マキロイは7番のバーディーで序盤の悪い流れを断ち切り、後半は巧みなリカバリーでしのぎました。今年もプレッシャーはあったでしょうが、接戦を制したのはプレーオフで勝った昨年の経験が大きかったことは間違いないでしょう。

一方、経験不足で心を大きく乱したのが、昨年の日本オープン優勝で出場権を得た片岡尚之です。初日に84と大きく崩れ、試合後に「正直、やる気がゼロになってしまった。どう頑張っても予選は通れない」と語り、ネット上などで批判され、翌日は報道陣の前で謝罪しました。

確かにプロとして口にしてはいけない言葉です。

しかし、初日はパニックに近い状態だったことは理解して欲しい。

舞台のオーガスタナショナルGCは、練習日から大勢のパトロン（ギャラリー）が入場します。実際に回るコースは、テレビで見るよりアップダウンが激しく、傾斜のきついグリーンは想像以上に硬くて速いと感じたはずです。さらに風の読みも難しい。

プレー中の表情から、普通の精神状態ではないことは明らか

「アーメンコーナー」の12番パー3の第1打や13番パー5で刻む場合の第3打はショートアイアンで打ちます。それでも世界のトップ選手が手前の池やクリークに落とす。今年の松山英樹は4日間でバーディー21。一方、「悪いゴルフではない」のに16ホールがボギーでした。こんなコースは国内にはありません。

マスターズは舞台も雰囲気も4大メジャーの中では別格です。小技が得意な片岡でもグリーンを外せば簡単にパーセーブできないどころか、ダブルボギーもある。自分の考えたゴルフができず心が乱れたら、このコースはゴルフになりません。

プロワーストの84で最下位だった初日は、ティーショットで何度も右手を離し、フェアウエーから打ったアイアンも曲げる。後半はダブルボギー3つに4ボギーで46。プレー中の表情から、普通の精神状態ではないことは明らかでした。

私のマスターズ初出場は1982年。先輩から「1番は緊張して手が震えるからティーぺグに両手でボールを置いた」という話を聞いていましたが、学生時代に海外試合の経験があり、知っている選手もいて、思ったほど緊張はしませんでした。それより夢舞台に立ってウキウキしていたことを覚えています。当時はパットも得意でしたから、ニクラスと同じ4オーバー15位。珍しいサウスポーが健闘したことで、スポーツ紙に大きく取り上げられたものです。コースの怖さを知った2年目は、少し消極的になって36位でした。

今は当時より660ヤードも距離が延びて7565ヤード。マキロイのように飛ばし屋が有利とはいえ、ショットやパットなど、ひとつでも不安があれば自分のゴルフができない。心の強さを含めた総合力が問われるのがマスターズなのです。

（羽川豊／プロゴルファー）