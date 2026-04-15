約1150万円のハリアー!?

トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」の電動モデルとなる「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を発売しました。

マレーシアでの電動モデル投入に注目が集まっており、日本でもその動向に関心を寄せる声が見られます。

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ハリアーは1997年の初代登場以来、高級クロスオーバーSUVの先駆けとして存在感を築いてきました。

現行の4代目は2020年に登場したモデルで、クーペライクな外観と上質なインテリアが特徴です。

マレーシアではこれまで、2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力173馬力）を搭載した仕様が販売されていました。

今回投入されたハリアーHEVは、そのガソリン車に代わる電動モデルとして位置づけられています。

ボディサイズはガソリン車と同じ全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm。

グレードは1種類のみで、レザーインテリア、ベンチレーション＆ヒーター付き電動シート、パノラミックムーンルーフ、12.3インチディスプレイオーディオなどを標準装備し、快適性を高めています。

パワートレインには第4世代ハイブリッドシステムを採用し、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力178馬力）にモーター（最高出力120馬力）とリチウムイオンバッテリーを組み合わせ、システム総合で217馬力を発生します。駆動方式は前輪駆動（FWD）です。

燃費は21.2km／Lと、従来のガソリン車（15.6km／L）から大きく向上。走行モードは「エコ」「ノーマル」「スポーツ」に加え、条件を満たした際に使用できる「EV」モードも備えています。

同社の代表は「ハリアーHEVは電動車の普及に向けた当社の意思を示すモデルであり、日常の中で先進性と安心感を提供する」とコメントしています。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、プレシャスブラック、グレーメタリックの3色。価格は28万9000リンギット（約1150万円）です。

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ユーザーからはさまざまな声が寄せられており、「見た目が上品」「クーペ感がいい」「街で映える」といったデザインへの評価のほか、「燃費が魅力」と実用面を評価する声がみられます。

今回のハリアーHEVは、電動化が進む中での新たな選択肢として注目されており、今後の展開にも関心が集まりそうです。