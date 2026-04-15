町田のACLE準々決勝の対戦相手「アジアレベルじゃない」。ファビーニョ、ムサ・ディアビ、エン＝ネシリ…タレント揃いの難敵にSNSざわつく「豪華すぎる」
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、FC町田ゼルビアの対戦相手が決まった。
東地区ではすでに、町田、ヴィッセル神戸、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。
町田の相手は、アル・ワフダ（UAE）対アル・イテハド（サウジアラビア）の勝者となっていたなか、両者が現地４月14日に激突。試合はスコアレスのまま90分では決着がつかず、延長戦に突入。120＋10分にアル・イテハドがファビーニョのPKで均衡を破ると、これが決勝点となり、１−０で勝利した。
町田の待つ準々決勝へ進んだアル・イテハドには、リバプールで公式戦通算219試合に出場した元ブラジル代表のファビーニョやパリ・サンジェルマンで公式戦通算157試合に出場した元ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラが在籍。他にも、モロッコ代表のエン＝ネシリ、フランス代表のムサ・ディアビ、元オランダ代表のステフェン・ベルフバインらタレントが名を連ねている。
実力者が揃う難敵との対戦が確定すると、SNS上では「ファビーニョと戦わなきゃいけないのキツ」「アジアレベルじゃない強さ」「ファビーニョvs相馬勇紀見れる可能性」「組織としては日本の方が上だ」「豪華すぎる」「なかなか手強い」「やるしかない」「もうワクワクが止まらない」などの声が上がった。
なお、町田とアル・イテハドの一戦は、日本時間で４月18日の３時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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東地区ではすでに、町田、ヴィッセル神戸、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール（マレーシア）の４クラブがベスト８に進出。一方、西地区は中東情勢の影響でラウンド16の開催が遅れていたため、東地区の各チームは対戦カードの確定を待つ形となっていた。
町田の待つ準々決勝へ進んだアル・イテハドには、リバプールで公式戦通算219試合に出場した元ブラジル代表のファビーニョやパリ・サンジェルマンで公式戦通算157試合に出場した元ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラが在籍。他にも、モロッコ代表のエン＝ネシリ、フランス代表のムサ・ディアビ、元オランダ代表のステフェン・ベルフバインらタレントが名を連ねている。
実力者が揃う難敵との対戦が確定すると、SNS上では「ファビーニョと戦わなきゃいけないのキツ」「アジアレベルじゃない強さ」「ファビーニョvs相馬勇紀見れる可能性」「組織としては日本の方が上だ」「豪華すぎる」「なかなか手強い」「やるしかない」「もうワクワクが止まらない」などの声が上がった。
なお、町田とアル・イテハドの一戦は、日本時間で４月18日の３時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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