「制服のジャケット知らない？」



【写真】見つかったジャケット、驚きの姿に

朝の忙しい時間に高1の息子さんから不穏な問い…。母のHirochongさん（@happymoon0710）がイライラを募らせながら捜索していると、目を疑う光景に遭遇！ 果たしてジャケットはどこにあったのでしょうか？



登校準備をしながら制服を探す息子さんに「学校じゃないの？」と声をかけます。が、息子さん曰く前日はバスの車内でジャケットを脱ぎ、コートを着て、そのまま手に持って下車し、公園に立ち寄って帰宅したのだそう。



そこで、寄った公園に行ってみるも見つからず、バス会社に問い合わせても届いていませんでした。そこで、息子さんからバス乗車後に、HirochongさんにLINEで捜索依頼が届きます。



「なぜ帰宅してすぐに気づかない」「スマホばっかりいじっていたのでは」「ジャケット代がいくらだと思ってるの！」と脳内に不満が浮かぶHirochongさん……そんなときに、ふと目を上げると、違和感を覚える木を発見。



「近くの木がジャケットを？？着せられている！？」



目を疑いながら近寄ると、まぎれもなく息子さんが落としたジャケットが。フロントボタンも閉められており、まるで木が擬人化しているよう。まさかこんな意外な形で見つかるとは！！



「どなたかわかりませんがありがとうございます泣泣泣。木に着せてくれた方に届くといいな」と、無事見つかり安堵したというHirochongさんにお話を聞きました。



高校になってから、忘れものが激増！

――息子さんからのお話を聞いていくにつれ、どのような心境に？



公園を見てきた息子の言動にヤキモキしていると、バス停までの車の中で「ちょっと公園回ってバス通りのバス停側を通って欲しい…」と言われ、いつも送っていく方向とは逆方向に曲がって探すことになりまして。



もうバスの時間も差し迫っていて、私もついイライラしてしまい、車内ではちょっとばかり説教も…。本人は神妙に聞いていました。



――その後、丁寧口調で探してほしい旨のLINEが。



ため息をつき「もう最悪なんだけど！！」と思いながら公園を見渡し、バス通りの歩道をバス停に向かって歩いて行きました。



人通りもない早朝…間隔をおいて何本も連なる街路樹の一本のシルエットに違和感があって…「え？あれ！？（この時点で小走りに）わーーーー！あった！！！！！？！良かったぁぁーーーしかも天才おった！ありがとう、見知らぬ誰か！！」と感謝しました。



――目を引くアイデアでしたね。



ユニークさに思わず笑ってしまったのですが、高台で風が強い日も多いので、「風で飛ばないようにしてくれたのだな」と木に着せるという発想をしてくれた方の機転の良さに感心し、「買わずに済んだ！」と安心しました。ですが、その後すぐに息子への怒りが再燃しまして。



テスト中なのでジャケットを届けねばならず、わたしは仕事へ行くのにかなりの遠回りになってしまい結局遅刻…。時間的に彼はバスに乗っているため電話もできず。木に着せられた写真だけをLINEしました。



――ジャケットを落としてしまった理由については？



あとから経緯を聞いてみると、とても天気がいい日だったので、バスの中での日差しが暑く、防寒ジャンパーとジャケットを脱いだようです。



2着を重ね、まとめて腕に掛けた状態でバスを降り、シャツにネクタイの状態で、おそらく歩きスマホをしながら帰宅。



重ねていた1着（制服）がするりと落ちたことにも気づかず。部屋に入ってそのままバサッとおいて、着替えもせず、スマホいじったり昼寝したりして、夜になり、朝になり、着ようと思ったらない！！という感じでした。



――ちなみに制服はおいくらくらいでしたか？



ジャケットは30,000円くらいだと思います。もし紛失してしまっていたらめちゃくちゃ痛い出費です。



新しいデザインの制服に変わった一期生でして…お譲りも皆無で失くしていたら再購入一択でした。



――こわいですね…。これまで失くし物や忘れ物は？



中学の時は持ち物を確認するタイプだったのですが、実は、高校になってから、やらかしてばかりでして。



・定期忘れて戻る→2回あり、駅まで送るはめに

・部活のシューズ。家に忘れる→この1年で3〜4回あり、昼休みに届ける

・バスに財布忘れる（小遣い全入り）→終点に近いので、運転手さんが見つけてくれて無事戻る

・1駅しか乗らない電車に、学校ジャージが入ったナップサック忘れる→隣県の駅に届いていて私が取りに行く



これらは全て入学して1ヶ月以内にやらかしてます…。「制服ない！」となった時、「散々やらかしてきて最後に制服！？」でした。



――Hirochongさんのおかげで息子さんの高校生活が成り立っていますね。その後どのような感じですか？



その時は反省していましたが、困ったことに この後もうっかりを繰り返していて、「注意力散漫！スマホいじるのやめ！制限かけるよ！」の説教を毎回のように繰り返しています。



――母の苦悩が伝わるといいのですが……。でも、そんな様子をコメントのみなさんも微笑ましく閲覧されていました。



Threadsはよく当事者さんへ届いたりしていたので、ワンチャン届くかなぁと思いつつ投稿したら、みなさん「着せられた木」に反応してくださって、クスッとなってくれた方が多くて驚きました。



現時点では拾ってくださった方にはまだ投稿が届いていないのですが、男子は本当に思いもよらないところで失くしものをすること、落ちていた洋服（なかなかないと思いますが）をこんなふうにすると見つけやすいかも、というアイデア（？w）を見てもらえたのは良かったのかなと思います。



◇ ◇



今回の投稿に、

「拾ってくれた人の'汚すまい'配慮に感謝ですね

「木に着せた人ナイス過ぎる〜〜〜」

「汚れないように、探しにきた時に目立つように、色々と配慮が感じられますね！！すごく考えられた案かと。感謝ですね！！」

「風に飛ばされないし、この拾い主さん奇才！」

「置いてあるより木に着せてるのを取るのは自分のでない限り勇気がいりますよね^_^ナイス判断でした」

「すんごい目立ってて良いですね」

「顔の位置もバランス良くww」

と、みなさん拾った方の機転に驚きつつ、まるで1つの作品のようにも見える“ジャケットアート”に感心されている様子。



とはいえ、替えの効かない制服を失くしてしまっては大変！見つかって本当に良かったです。



新学期も始まった4月。今はまだ肌寒い日もありますが、気温もぐんぐん上がっていきますし、外で遊んだ後に脱ぐこともあると思いますので、くれぐれも上着やジャケットの忘れ物にはご注意を。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）