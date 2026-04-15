「7歳長男が描きました。長男の最近のお気に入りバンド。伝わりますか…？」とDA_YUKI（da_yuki2018）さんが1枚のイラストともにThreadsに投稿。



【写真】息子さんが描いたエリック・クラプトン、雰囲気でてますね

「わぁ〜POPEYEの表紙になりそう！」

「凄く特徴を掴んでて、お上手ですね」

「7歳の画力…恐れ入りました♡」

「西遊記のジャケットですよね！」

「息子殿の感性がそのまま育つと素敵ですね！」

「冗談抜きで展覧会とか写真集出すとかしてもらえませんでしょうか、、、」



7歳が描いたとは思えないほど雰囲気たっぷりの絵、その画力に称賛の声がたくさん！



そして肝心の正解は…「ゴダイゴですやん！センス良いですねー」のコメント通り、イラストのモチーフはゴダイゴのCDアルバム「西遊記」のジャケット写真。7歳のお気に入りとは思えないほどなんとも渋めの好みも、絵の雰囲気と相まって魅力的です。



ちなみにDA_YUKI（da_yuki2018）というアカウント名は、7歳の長男くん自身のもので、ThreadsやInstagramの管理者はお母さまがされているそう。



YUKIくんのお母さまに、息子さんや息子さんの絵について詳しく話をお伺いしました。



――長男くんはゴダイゴのどのようなところが好きに？



「父ちゃんの影響で聴いた『ガンダーラ』が気に入り、家でよく弟と歌うようになりました。興味のある物や人はすぐに描きたがるので、ゴダイゴのCDジャケットを自ら検索して、「かっこいい！」と思ったそうです。今の一番のお気に入りの曲は、「エイジアティック・フィーバー」と言っています」



――それにしても、絵がとっても上手ですね！ 何歳くらいから絵を？



「長男は年少の頃からお絵描きが好きでよく描いており、年長になると模写や想像など毎日何枚も描くようになりました。毎日大量に描き続けてきて、最近は親でさえ「本当にあなたが描いたの？」と疑うレベルになってきました。家で1人黙々と描いているので疑いようがないのですが」



――絵が好きになるきっかけは…



「長男の描く絵はいつも楽しくて、父ちゃん母ちゃんが思わず笑ってしまうので、本人もうれしいのかなと思います。長男は家でかなりやんちゃで、毎日叱ることの方が多いので余計かもしれません。私たちも絵は好きな方ですが、特別長男にお絵描きを勧めたことはありません。が、親戚には、美術部出身が複数いたり、美術・書・舞踊の師がいたりします」



――お母さまは長男くんの絵を見てどのように感じますか？



「長男は色々な表現を器用に描きますが、発想は7歳の幼さなので、そのギャップがいつも面白いです。拙い言葉では伝わらない部分も、絵で教えてくれ、長男にとっては“絵は口ほどにものを言う”、彼らしい表現方法だと思います」



――息子さんたちには今後どのように成長してほしいですか？



「長男は、お絵描きはもちろん、音楽を聴いたり、身体を動かしたり、お友達と遊ぶことも大好きです。これからもたくさんの発見や出会いを経験して、彼らしい絵を楽しんで描き続けてほしいと思います。



一方、お絵描きが好きな長男に対して、次男は折り紙やブロックなど立体で表現することが大好きです。 今後息子たちには、互いの良さを認め合い、それぞれの『楽しい』をどんどん伸ばしていってほしいと願います」



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長男くんは昨年マルシェに参加して似顔絵屋さんに挑戦したそう。「今年も引き続き似顔絵屋さんにトライしますので、ぜひ、インスタグラムをフォローしていただき、長男のお絵描きを温かく応援していただけたらと思います」とYUKIくんママ。家族そろって活躍の場が、これからどんどん広がっていきそうですよね！今後がとっても楽しみです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）