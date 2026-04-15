京都府南丹市で見つかった遺体が、先月から行方がわからなくなっていた小学生の安達結希くんと確認されました。死因はまだわかっていませんが、死亡したのは3月下旬とみられるということです。

結希くんについて、知人は「明るく、人懐っこい性格」だったと話しています。

■山林で発見の遺体、結希くんと判明 小学校は臨時休校に

14日、南丹市に張られた規制線のそばには、花やお菓子が手向けられていました。滋賀県から訪れたという人は。

滋賀県から

「お菓子とジュースを（持ってきた）。うちも年の近い子どもがいるので、喜ぶかなと近くのコンビニで買ってお供えした。事件か事故かわからないが、一人でいたんだと思うと胸が痛い」

13日、山林の中で見つかったとみられる遺体。南丹市では先月23日から、当時小学5年生の安達結希くんの行方がわからなくなっていて、3週間、懸命な捜索が続いていましたが、警察は14日夜、山林で見つかった遺体が結希くんと判明したと発表しました。

死因はまだわかっておらず、3月下旬に死亡したとみられています。11歳の結希くん、事件に巻き込まれたのでしょうか。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「結希くんの通う小学校なんですが、児童の姿はありません」

結希くんの通っていた小学校では、14日から給食が始まり、本格的に新学期が始まる予定でしたが、13日に遺体が発見されたことを受け、臨時休校となっていました。

■大人の足で30分あまり 小学校から“遺体発見現場”までの道のりは…

警察によりますと、最後に姿が確認されたという小学校近くの駐車場から、南西に2キロほど離れた山林で遺体となって見つかった結希くん。そのおよそ2キロの道のりは、どんなものなのでしょうか。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「（小学校から）現場まで、実際に歩いてたどってみます。小学校の坂を下るとひらけていて、とても見通しがいいことがわかります」

続く道も、ひらけていて。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「ひらけた場所にあるこの一本道もかなり見通しがよく、遠くに人がいたらすぐにわかります。自分が歩いているのも遠くからすぐにわかるかと思います。左右は木々が生い茂っていて、両サイドが山ですね。そして、このあたりになると車通りもかなり多くなってきました」

歩みを進めると、遠くまで見通せる田んぼが広がり…。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「歩道もなくなりましたね。道も段々と細くなってきました。奧に警察車両も見えてきました。規制線が見えてきました、奧にあります。この規制線まで31分31秒かかりました」

大人の足で30分あまりかかった道のり。日中でしたが、その道のりで人とすれ違うことはありませんでした。

■大きな刺し傷や切り傷などなし 先月下旬ごろ死亡か

遺体発見現場の周辺では、14日朝から警察が集結し、報道陣の姿も。木々が生い茂る山林の中ではテントが張られ、ブルーシートで囲われている様子も確認できました。

「南丹市上空です。捜査員が現場検証を行っていると思われます」

頭にシャワーキャップのようなものをかぶった、鑑識とみられる捜査員の姿も確認できました。

◇

事態が大きく動いたのは、13日の夕方でした。

「遺体を乗せたとみられる車が、山の中から出てきました」

13日午後4時45分ごろ、遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体は山林内であおむけに倒れているところを発見されました。

亡くなってからはかなりの日数がたっているとみられるとしていて、遺体には落ち葉などはかかっていなかったということです。

遺体は、紺色のフリースにベージュのズボンを着用していたといい、14日、新たにフリースの下に「84」とかかれたトレーナーを着ていたことがわかりました。

警察は服装について、行方不明当日、結希くんが着用していたものと「矛盾はない」としていました。

警察は14日、その結希くんと「矛盾のない」服装をした遺体の司法解剖を行い、身元の確認を進めていました。

そして14日夜、その遺体が結希くんだったと発表しました。わずか11歳。警察によりますと、死因はまだわかっていないということです。

また、結希くんの体には、大きな刺し傷や切り傷などはなかったといいます。

結希くんが死亡したのは先月の下旬とみられるといい、行方不明となった先月23日と近いことがわかります。

2024年11月に撮影された映像では、当時小学4年生の結希くんが、学習発表会でほかの生徒と壇上に並ぶ様子がうつされていました。

友人と楽しむはずだった学校生活。結希くんはこのおよそ1年半後、行方不明になり、小学6年生になることができませんでした。

14日夜、遺体発見現場の近くでは。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「現在（午後10時前）も規制線が張られ、奥を見てみますと、捜査車両のライトもついています」

遺体が発見された13日も、朝にこの規制線の先を散歩していた近隣住民は。

――見つかった遺体が安達結希くんと聞いてどう思った？

近隣住民

「かわいそうなことだと思う、3週間にもなる。かわいそうと思って。（安達結希くんと）確認されたと、いま、テレビ放送で聞いた」

■「人懐っこい子」「めっちゃ元気な子」

失われてしまった、11歳の命。結希くんを知る人は…。

結希くんを知る人

「（近くに）行ったら、ばーっとくる人懐っこい子」

結希くんを知る人

「明るい子、しゃべってきてくれる子。（学校行事で）子どもと同じ班になったから、結希くんも一緒になってずっと横でしゃべったり、ほんまに人懐っこい子」

大人とも話すなど、人当たりがよかったという結希くん。

◇

同じ学年の児童からは。

結希くんと同学年の児童

「ちょっとだけ話したことがあって、そのときもずっと元気。めっちゃ元気な子、ずっと笑顔」

――休み時間などは？

結希くんと同学年の児童

「ずっと友達と遊んでいる感じ」

――友達が多かった？

結希くんと同学年の児童

「いろんな友達としゃべっている。教室とかで遊んでいる方が多い感じ」

――なにが好きだった？

結希くんと同学年の児童

「ピアノ」

結希くんは、ピアノが好きでレッスンを受けていたといいます。

◇

また、学童にも通っていたといい、学年が違う児童とも仲良くしていて、その保護者からは。

子どもが結希くんを知る保護者

「結構、関わりがあったみたい。よく、面白いし楽しい、しゃべってくれたって言っていた」

■“怖がりな性格”11歳の小学生 なぜ山林へ…

行方がわからなくなったのち、遺体で発見されることとなった結希くん。なにがあったのでしょうか。

警察によると、先月23日。結希くんは午前8時ごろに、父親が車で小学校付近に送り届けた後、行方がわからなくなったといいます。

それから3週間がたち、遺体が見つかったのは結希くんが通う学校から2キロほどにある山林でした。

鑑識が捜査をしている場所は、木々が生い茂り、普段人が通るような場所ではないようにみえました。このような険しく、人気がない場所に、結希くんはどうたどり着いたのでしょうか。

結希くんの親戚と話したことがあるという人は、暗闇などを怖がる子だったと聞いたといいます。怖がりな性格だったという11歳の小学生が、なぜ山林へ…。

◇

遺体が見つかった山林について、山を所有しているという男性は、子どもが1人で立ち入るような場所ではないと話します。

遺体が見つかった“山の所有者”

「第三者は入らないようにひもを引っ張ったり、わざと入り口の草は刈らないで細い道に見せて、外部の人が入りにくいような状態はつくっている。なかなか入っていく勇気が出ない場所だと思う。本当に土地勘を知ってる人間じゃないと入らない。入りにくいようにしてたんで」

また、山の中には、イノシシなどの動物も生息しているといいます。

――子どもが1人で歩いていく？

遺体が見つかった“山の所有者”

「考えられないですね」

警察は今後、どのような捜査を進めていくのでしょうか。

（4月14日放送『news zero』より）