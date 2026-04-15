あまり話題にならないが、今年はスポーツ振興くじの販売がスタートして、25周年の節目の年にあたる。最初はJリーグの試合を対象にした「toto」だけだったが、その後、「BIG」や「WINNER」も加わり、2025年度の売り上げは過去最高の約1380億円に達した。このうちの約221億円が助成事業の財源に回される。

もっとも、申請すれば誰でも助成を受けられるわけではない。申請できるのは、基本的に地方公共団体、スポーツ団体、総合型地域スポーツクラブなどの非営利組織で、個人や民間企業は対象外だ。25年度は審査委員会の審議を経て1903件、234億4890万円の交付が決定した。

だが、スポーツくじの実施主体である日本スポーツ振興センター（JSC）の芦立訓理事長によると、「4分の1の自治体が、今まで一度もスポーツくじの助成金を受け取っていないことが判明した」。これは意外だった。スタートして25年も経（た）つのに、さして浸透していなかったということか。

そこでJSCは、先頃、スポーツ振興くじの収益を財源とした「地域スポーツ振興助成」の新設を決めた。現在進められている公立中学校の運動部活動を民間団体に委ねる「地域展開」を資金面から下支えするもので、26年度は人口5000人未満の302市町村を支援対象とし、1自治体あたり50万円を交付するとしている。

この新制度のミソは、自治体への支給を「補助金」ではなく「交付金」としたことだ。前者が政策目的を達成するため、使途を細かく指定しているのに対し、後者は自治体の裁量で使い道をある程度自由に決められる。

50万円という限られた資金をどう使うか。あれもこれも、というわけにはいくまい。選手や指導者の育成などソフト面に振り向けたい自治体もあれば、施設整備などハード面を優先したい自治体もあるだろう。そこは自治体の判断に委ねるべきだ。

芦立氏は言う。「たとえば野球のバックネットが老朽化した場合、その修繕費用の大半をスポーツくじの助成で賄えるプログラムがある。一方で、それを知らない自治体はボロボロのまま。そこも地域によって温度差があるので、工夫の余地はたくさんあると思う」

スポーツ振興に関しては、アンテナの高い自治体もあれば、そうでないところもある。同様に中学部活の「地域展開」も、26年度から31年度までの6年間が「改革実行期間」と位置付けられているのに、どこまで浸透しているか疑わしい。

官民が一体となって積極的に取り組んでいる自治体がある一方で、まるで人ごとのように呑気（のんき）に構えているところも散見される。私見だが、JSCからの交付金は、寝ている子を起こす意味もあるのだろう。 （スポーツライター）