卓球の世界選手権団体戦（４月２８日開幕、ロンドン）に出場する日本代表が１４日、都内で練習を公開した。男子のエース・張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝は、急成長中の松島輝空（１８）＝木下グループ＝にチームの柱となるような活躍を期待。女子の張本美和（１７）＝木下グループ＝は２年前の釜山大会での雪辱を誓った。早田ひな（２５）＝日本生命＝は、新たな戦術で臨むと語った。打倒中国を掲げ、男子は１９６９年ミュンヘン大会以来５７年ぶり、女子は７１年名古屋大会以来５５年ぶりの金メダルを目指す。

選手層の厚さに手応えがあるからこその発言だ。張本智は岸川聖也監督に「僕に気を使ってエース（の第２シングルス）で使う必要はない。対戦相手を見て松島をエースで使ってもらって大丈夫」と直訴したことを明かした。「僕よりも松島の方が勝ちやすい相手もいるし、その逆もある。ただただ心強い」。金メダル獲得へチームの勝利を優先する。

今回で４度目の出場。「誰かに頼っての団体戦を経験してこなかった。誰かにエースを任せてもいいと思える状況ではなかった」と１０代から勝利の重責を背負ってきた。現在は１８歳の松島がツアー大会で世界ランク１位の王楚欽（中国）を破るなど急成長中。世界ランクは８位に上昇し、４位の自身と合わせてトップ１０に２人の日本選手がいる。「中国に勝つ力も五分五分くらい。戸上君もいて、エース級で５試合を戦える」。“過去最強の布陣”。団体の金メダルは視界に捉えている。

ライバルは最強・中国と、２４年パリ五輪の３位決定戦で敗れたフランス。２８年ロサンゼルス五輪の団体競技は混合しか実施されないため、男子団体の世界一を決めるのは世界選手権のみだ。「五輪でリベンジはできない。世界選手権は爆発しないといけないので、安定感ではなく全員で出し切る気持ちで、結果だけを求めて頑張りたい」と闘志を燃やした。