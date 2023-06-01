Snow Man、プーマの新キャンペーン『YOUR DIRECTION』に登場！「全員で作った感じがしました」（深澤辰哉）

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Snow Manが起用された、プーマ ジャパンの新キャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』が4月15日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開された。

※メイン写真：Snow Man×“VELOCITY NITRO 4”キャンペーンビジュアル

■キャンペーンムービーの公開は、4月15日午前9時を予定

本キャンペーンでは「YOUR DIRECTION」をテーマに、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Man がランニングスタイルシューズ“VELOCITY NITRO 4（ベロシティ ニトロ4）”と“DARTER PRO 2（ダーター プロ2）”を着用して登場。メンバーそれぞれの個性や動きを通して、自分らしく前へ進む姿を描いたキャンペーンビジュアルムービーが、新商品取扱店舗および特設サイトにて公開される。

※特設サイトでの動画公開は4月15日午前9時を予定

キャンペーンムービーでは、「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」というテーマのもと、メンバーがそれぞれの個性的な演出シーンを通して、自分らしく前に進んでいく姿を表現。

撮影の感想について聞かれた深澤辰哉は「全員で作った感じがしました。歩くシーンが多かったのですが、息が合わないとぶつかってしまうところをSnow Manらしく息を合わせて歩けたので、ぜひそこをチェックしてほしいです」と撮影の見どころを語った。

また、今回のテーマ「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」にちなみ、自分らしくいるために大切にしていることについて聞かれた阿部亮平は「Snow Manは9人それぞれが得意分野を持っていて、それがあまり重ならないのが魅力であり強みだと思います」とコメント。これに対し向井康二は「自分は自分のキャラクターのままでいるだけ」と語り、メンバー同士の軽快な掛け合いで現場を和ませた。

さらに、CMに登場するシューズ“VELOCITY NITRO”の“VELOCITY＝速度”にちなみ、最近速さを感じた出来事について質問されると、佐久間大介は「時間の進むスピードがとても早く、いつの間にか2025年が終わって2026年が始まっていると感じています。デビューしてからより加速して進化している実感があるので、そのスピードに耐えられる体を作っていきたい」と語った。

また、ゴールデンウィークにプーマのシューズを履いてやりたいことについては、渡辺翔太が「GWは皆さんがお休みのときこそ僕たちは活動する期間。プライベートでどこかに行くよりも、プーマのシューズを履いてファンの皆さんに会いに行きたい」とコメント。一方、岩本照は「5月は自分の誕生日なので、33キロのランニングに挑戦したい」と語り、「昨年は32歳だったので32キロを走ったのですが、今年は33歳になるので33キロに挑戦したいと思います」と、その理由についても明かした。

本キャンペーンで登場する“VELOCITY NITRO 4”は、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、ABC-MART GRAND STAGE 実店舗および、ABC-MART GRAND STAGE 公式オンラインストアにて販売。

“DARTER PRO 2”は、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、ABC-MART 実店舗および、ABC-MART 公式オンラインストアにて販売される。

■関連リンク

特設サイト

https://www.pmwithsn.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/