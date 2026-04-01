涼しさと彩りを両立する一台！ ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」

記事ポイント ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、部屋になじみやすい新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整するので、冷えすぎや暑さを感じにくく過ごせます。静音設計や表示部消灯機能、8時間タイマーを備え、リビングにも寝室にも取り入れやすい1台です。 ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、部屋になじみやすい新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整するので、冷えすぎや暑さを感じにくく過ごせます。静音設計や表示部消灯機能、8時間タイマーを備え、リビングにも寝室にも取り入れやすい1台です。

ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、ラベンダーをイメージした新色パープルが登場しています。

温度センサーによる風量自動調整や静音設計を備え、見た目のやさしさと使いやすさを両立したモデルです。

全国の家電量販店やホームセンター、「ユアサプライムス.com」などで順次販売されています。

ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」

商品名：温度センサー搭載 DC リビング扇風機型番：YGT-DH3455GFR(V)カラー：パープル希望小売価格：9,980円（税込）発売時期：2026年4月上旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com ほか

新色パープルは、ラベンダーをイメージした淡い色合いで、夏らしい涼しさを部屋に取り入れやすいモデルです。

クリアな羽根を採用したデザインが軽やかな印象を添え、インテリアになじむ扇風機を探している人にも選びやすくなっています。

温度センサー

機能：温度センサー搭載風量調整：室温の変化に応じて自動で増減使い方：好みの体感時の温度と風量を記憶活用シーン：エアコン併用時の風量調整、暑さ対策

温度センサーは設定時の室温と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強く、1℃下がると1段階弱くします。

自分で細かく操作しなくても快適さを保ちやすいので、冷えすぎを抑えたいときや、暑さが気になる季節の室内使いに役立ちます。

静音設計とやわらかな風

羽根：7枚羽根風量：12段階運転音：最大風量でも40dB以下おすすめ機能：リズム風、おやすみ風表示機能：リモコンでデジタル表示部とLEDを消灯可能

DCモーターと7枚羽根の組み合わせが、細かく調整しやすいやわらかな風を届けます。

静音設計に加えて表示部を消灯できるため、リビングだけでなく就寝時の寝室でも使いやすい仕様です。

サイズと省エネ性能

サイズ：W36×D35×H67.5（87）cm重量：約2.8kg電源コード長：約1.6m消費電力：18W電気代目安：1か月約134円（税込、1日8時間×30日使用時）タイマー：8時間切タイマー、8時間入タイマー

本体はリビング扇風機として使いやすいサイズ感で、切タイマーと入タイマーも備えています。

消費電力は18Wで、毎日8時間使っても電気代の目安は約134円なので、夏の空調費を気にする人にも取り入れやすい1台です。

新色パープルは、風の心地よさだけでなく、部屋に置いたときの見た目にもこだわりたい人に向いています。

温度センサーの自動調整や静かな運転音は、在宅時間が長い日や就寝前の時間をより快適にしてくれます。

省エネ性と使い勝手もそろっているので、夏に向けて扇風機を買い替えたい人にとって有力な選択肢になりそうです。

ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユアサプライムスの新色パープルはどこで買えますか？

A. 新色パープルは、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com などで順次販売されています。

Q. 温度センサーはどのように風量を変えますか？

A. 温度センサーは設定時の室温と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強く、1℃下がると1段階弱くして快適さを保ちます。

Q. 寝室でも使いやすいですか？

A. 静音設計に加えて、リモコンで表示部とLEDを消灯できるため、就寝時の光や音が気になる部屋でも使いやすい仕様です。

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