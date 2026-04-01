承継判断を早める実務整理！ 星野書房「社長の事業承継」

記事ポイント 『社長の事業承継』は企業承継と不動産承継を一冊で学べます。『社長の事業承継』は3,000件超の実務知見をもとに承継準備の進め方を整理しています。『社長の事業承継』は後継者不在や情報共有不足に悩む経営者や家主の判断材料になります。 『社長の事業承継』は企業承継と不動産承継を一冊で学べます。『社長の事業承継』は3,000件超の実務知見をもとに承継準備の進め方を整理しています。『社長の事業承継』は後継者不在や情報共有不足に悩む経営者や家主の判断材料になります。

『社長の事業承継』が、企業の事業承継と不動産承継をまとめて学べる実務書として登場しています。

『社長の事業承継』は、後継者不在や準備不足に直面する経営者や次世代家主に向けて、承継の進め方を具体的に整理しています。

『社長の事業承継』は、会社や資産を次の世代へ引き継ぐために何を備えるべきかを確認したい読者に役立ちます。

星野書房「社長の事業承継」

書名：『社長の事業承継』著者：清野宏之（きよの・ひろゆき）、渡邉宗明（わたなべ・むねあき）定価：2,200円（税込）発売日：2026年4月10日ページ数：240ページ発行：星野書房発売：サンクチュアリ出版販売先：https://amzn.asia/d/03E2lrMR

『社長の事業承継』は、一般企業の承継と不動産賃貸事業の承継を一体で解説する書籍です。

『社長の事業承継』は、承継準備で整理すべき情報や引き継ぎの進め方を実務目線で学べます。

承継準備

主なテーマ：企業の事業承継、不動産承継実務知見：3,000件以上の事業承継・相続相談に基づく内容読者層：経営者、次世代家主、後継者整理対象：財務、利益、販路、資産の全体像

『社長の事業承継』は、自社の強みや資産の全体像を見える化しながら承継準備を進めたい読者に向いています。

『社長の事業承継』は、情報共有不足が承継失敗につながる背景を踏まえ、事前準備の重要性を具体化しています。

著者の実務視点

著者：清野宏之肩書：税理士・行政書士、清野宏之税理士事務所所長実績：相続税セミナー登壇500回超、相談実績3,000件超著者：渡邉宗明肩書：桂不動産株式会社 代表取締役社長実績：創業55年の不動産会社二代目社長、不動産承継コンサルタント

『社長の事業承継』は、税務と不動産経営の両面から承継を考えられる点が魅力です。

『社長の事業承継』は、理論と実践の両方を備えた著者陣によって、判断材料を具体的につかみやすくしています。

収録内容

第1部：企業の事業承継第1章：会社の存続を左右する事業承継の成功事例・失敗事例第2章：M＆Aが失敗するポイント・うまくいくポイント第3章：社長や社員、家族が後悔しない事業承継を考える第2部：不動産の事業承継第4章：不動産賃貸経営の承継におけるポイント第5章：不動産賃貸経営の承継で失敗しないために第3部：事業承継の理想形第6章：二代目社長の承継実例第7章：よりよい事業承継のために

『社長の事業承継』は、企業承継の基礎から不動産賃貸経営の承継、実例まで段階的に確認できます。

『社長の事業承継』は、承継をまだ先の話と感じている読者にも、考え始めるきっかけを与えてくれます。

『社長の事業承継』は、経営と資産の両方をまとめて見直したい読者にとって実用的な一冊です。

『社長の事業承継』は、後継者へ何を残し、何を共有すべきかを整理する入口になります。

『社長の事業承継』は、売却や廃業を避けるために早めの準備を始めたい読者にも参考になります。

『社長の事業承継』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『社長の事業承継』はどんな人に向いていますか？

A. 『社長の事業承継』は、事業承継を考える経営者や不動産賃貸事業を引き継ぐ予定の家主、後継者に向いています。

Q. 『社長の事業承継』はどこが特徴ですか？

A. 『社長の事業承継』は、企業承継と不動産承継を一体で解説し、税務と不動産経営の実務知見を一冊で学べる点が特徴です。

Q. 『社長の事業承継』はどこで購入できますか？

A. 『社長の事業承継』は全国の書店で販売されており、Amazonの販売ページからも購入できます。

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