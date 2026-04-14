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物忘れが増えた？ 歳だから仕方ない？ 科学は今、そんな「諦め」を塗り替えつつあります。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）の研究チームが、脳の老化を進めてしまうタンパク質を特定し、さらにはその影響を「逆転させること」にも成功したと発表しました。

対象はマウスの実験段階ですが、その結果があまりにも鮮明で、研究者たちも驚いているようです。論文は科学誌『Nature Aging』に掲載されました。

“老化の問題児”がわかった！

研究チームがたどり着いたのは「FTL1」というタンパク質です。

記憶や学習と深く関わる脳の部位「海馬」で、若いマウスと年老いたマウスの遺伝子やタンパク質の変化を丹念に追跡したところ、年齢によって一貫して異なっていたのは、このFTL1ただ一つだったとのこと。

高齢のマウスはFTL1の量が多く、海馬のニューロン（神経細胞）同士のつながりが少なく、認知テストの成績も低かったのです。

細胞レベルで見ると、健康な脳では、神経細胞は木の枝のように複雑に広がって互いにつながっています。ところがFTL1が高い状態の神経細胞は、短くてシンプルな突起しか伸ばさなくなっていました。

……ということは、仮にFTL1の量を意図的にコントロールできたら、どうなるのでしょう？

さらに研究者は踏み込みます。実験で、若年マウスのFTL1レベルを人為的に上げると、まるで老いたマウスのように脳が変化し、行動にも影響が現れたというのです。いわば、「老化スイッチを入れた」ような状態です。

それなら「若返りスイッチ」もあるのでは？

さて、みなさん気になるであろう本題はここからです。老化スイッチがあるなら、若返りスイッチがあったっていいですよね。

実験で最も驚くべき結果は、高齢マウスのFTL1を人為的に下げたときに現れました。脳細胞同士のつながりが増加し、記憶テストの成績が改善したのです。

研究の責任者であるSaul Villeda博士は、FTL1レベルの調整で引き起こったことは、老化を遅らせたり予防したりするだけでなく、「これは明確な機能障害の逆転です」と述べています。

研究チームは、FTL1が細胞のエネルギー代謝にも影響を与えていることを発見。高齢マウスではFTL1の増加が海馬の細胞代謝を遅らせており、代謝を促進する化合物を投与することで、FTL1の悪影響を防ぐことができたとのこと。

FTL1という名前は、日本語に直訳すると「フェリチン軽鎖1」。もともと鉄を細胞内に蓄えるタンパク質として知られていたものが、実は脳の老化にも深く関わっていたという、ちょっと意外な正体明かしでもあります。

老化細胞を攻める、日本のサプリメント

海外での研究と並行して、日本でも老化へのアプローチが進んでいます。

サプリメントメーカーのファンケルは、2019年からキンミズヒキという植物に含まれる「アグリモール類」の研究を続けてきました。その結果、キンミズヒキ由来アグリモール類の摂取が、血液中の「老化細胞」の比率を減少させる可能性を示した、と発表しています。

私たちの体は、細胞の分裂によって維持されています。老化細胞はストレスや加齢によって分裂が止まってしまったもので、体内に蓄積し、周囲の正常な細胞の機能まで低下させると考えられています。

みかんをドサッと箱で買って、一つでも痛み始めると、そのまわりのみかんまですぐに痛んできちゃうような感じですかね。

ファンケルは、日本人の血液中の老化細胞量が年齢とともに増加することを定量的に確認。臨床試験をもとに、キンミズヒキ由来アグリモール類をサプリメントとして摂取できるような商品も開発しています。

「老化が治る」時代は来るのか

UCSFのFTL1研究もファンケルの老化細胞研究も、共通するメッセージがあります。「老化は不可避ではなく、介入できる対象だ」という考え方の台頭です。

もっと言い換えるなら、老化は病気と同じく治療可能かもしれない、ということです。

もちろん、FTL1を標的とした治療法が人間に使えるようになるまでには、まだ多くの道のりがあります。食品成分のアプローチも、効果の個人差や長期的な安全性の確認が続きます。

それでも「老化の正体」が一つひとつ解き明かされていく過程は、実に頼もしいものがあります。

「私なんてもう歳だから」という諦めの言葉が、未来では「何言ってんの！治せるじゃん！」という励ましの言葉で打ち返せるのかも。なんか世界がちょっと明るくなってそうだなぁ。

Source: ScienceDaily, ファンケル