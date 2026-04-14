『ハイキュー!!』原画展、10月から東京で開催 古舘春一の貴重な原稿＆新規描きおろしイラストで物語を振り返る
古舘春一氏による、高校バレーボールに青春を懸ける姿を描いた人気漫画『ハイキュー!!』の原画展『古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち』が、10月30日〜2027年1月11日に東京・森アーツセンターギャラリーにて開催されることが発表された。
【画像】かわいい！幼少期の日向たちを描き下ろしたビジュアル使用グッズ
本作は、2012年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数が7500万部（デジタル版含む）を突破。物語の完結以降も、国内外から圧倒的な支持を集め、アニメをはじめ、さまざまなメディアミックスで展開されている。
今回は3度目となる原画展で、主人公・日向翔陽と影山飛雄を中心としたキャラクターの歩みと成長、そして“頂の景色”を目指し続けた登場人物たちの挑戦を、古舘氏による貴重な原稿と、本展のための数々の新規描きおろしイラストとともに振り返る。
あわせて、古舘氏が本展のために描きおろしたキービジュアル第1弾が公開された。本作第370話「挑戦者・2」で触れられた日向と影山の最後の春の高校バレーの1コマをテーマに、烏野高校3年生となった日向、影山、月島蛍、山口忠の4人を描いたビジュアルとなっている。
きょう14日午後8時50分から公式サイトと公式Xも開設。チケットほか、詳細情報は今夏公開予定。
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本作は、2012年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数が7500万部（デジタル版含む）を突破。物語の完結以降も、国内外から圧倒的な支持を集め、アニメをはじめ、さまざまなメディアミックスで展開されている。
あわせて、古舘氏が本展のために描きおろしたキービジュアル第1弾が公開された。本作第370話「挑戦者・2」で触れられた日向と影山の最後の春の高校バレーの1コマをテーマに、烏野高校3年生となった日向、影山、月島蛍、山口忠の4人を描いたビジュアルとなっている。
きょう14日午後8時50分から公式サイトと公式Xも開設。チケットほか、詳細情報は今夏公開予定。
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