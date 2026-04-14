【ノンデリ義父！】両親を尊敬するステキな彼。と、結婚します！幸せすぎる〜＜第1話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第1話 親を尊敬できるって素敵！
【編集部コメント】
リサさんはトモアキさんと幸せいっぱいの結婚をされたんですね！ おめでとうございます。トモアキさんは、とても優しい人なのだとか。さらに近所に暮らしている義両親は、ともに働き者のしっかりされた方のようにお見受けします。トモアキさんは、そんな両親をとても尊敬しているとのこと。新婚のリサさんは、自分たちも義家族のように互いに尊敬し合える家族になっていければ……と思っているそうです。素敵ですね。義実家との距離感についてはいろいろと難しいところがあるでしょうが、適度な距離感でこれから「いい関係」を築いていってほしいです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 親を尊敬できるって素敵！
【編集部コメント】
リサさんはトモアキさんと幸せいっぱいの結婚をされたんですね！ おめでとうございます。トモアキさんは、とても優しい人なのだとか。さらに近所に暮らしている義両親は、ともに働き者のしっかりされた方のようにお見受けします。トモアキさんは、そんな両親をとても尊敬しているとのこと。新婚のリサさんは、自分たちも義家族のように互いに尊敬し合える家族になっていければ……と思っているそうです。素敵ですね。義実家との距離感についてはいろいろと難しいところがあるでしょうが、適度な距離感でこれから「いい関係」を築いていってほしいです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙