愛知・北名古屋市の市議会議員選挙に、国民民主党公認で立候補している、新人の沢とおる氏（67）がSNSで注目を集めている。

筋トレ歴35年

国民民主党の公式サイトで公開された写真の沢氏は、シルバーヘアに白いひげを生やし、優しげな印象だ。

沢氏は2026年4月13日、Xで「沢とおるは医療や介護に頼りすぎない、元気で自立した生活を送れる北名古屋市を皆さんと一緒につくります」と、力こぶの絵文字付きで投稿。タンクトップ姿で街頭演説を行う写真を公開した。あらわになった上腕はムキムキで、マイクを握る手は血管が浮き出ている。

Xユーザーからは「なんてワイルドな候補者なんだ...」「医療と介護を語る政治家がムキムキなの説得力が凄い」「綺麗なシルバーヘアに筋肉が100点やん」「こりゃ医療や介護に頼りすぎない身体です」などと書き込まれている。

沢氏はXのプロフィールで、「筋トレ歴35年のボディビルダー、パーソナルトレーナー」などと自己紹介している。また、インスタグラムでは、2009年に50歳以上のボディビル世界大会で、銅メダルを獲得したことを明かしている。

北名古屋市議会議員選挙は、4月19日に投開票が行われる。定数20の議席を、34人の立候補者で争っている。