ご当地グルメや人気スイーツが大集合「春の県産品まつり」県内56社から2000点出品《長崎》
県内の人気グルメやスイーツなどが大集合。
「春の県産品まつり」が、長崎市の浜屋百貨店で始まりました。
松浦で水揚げされた新鮮なアジの “フライ” に、五島からは人気の “鬼鯖鮨” も販売されます。
長崎市の浜屋百貨店で始まった「春の県産品まつり」には、56社のグルメやスイーツなど、約2000点が集まりました。
五島市から初出店の波止場パーラァは「安納芋の豆乳バターサンド」を出品。
五島産の安納芋ペーストや、ザクザク食感のクルミを、米粉のサブレではさみました。
さつまいもの自然な甘みが人気で、県特産品新作展では『最優秀賞』に輝きました。
（波止場パーラァ 山崎 道世さん）
「普段は五島の福江島で、店をしている。この機会にぜひお越しください」
九十九島 海遊では、県産和牛を使った佐世保名物のレモンステーキを販売。
醬油ベースにレモン果汁を合わせた「特製レモンソース」が味の決め手です。
（寺田美穂アナウンサー）
「お肉が柔らかい。レモンソースがあっさりさっぱりしているので、どんどん箸がすすむ」
（浜屋百貨店 催事担当 橋本 陽大さん）
「おいしい食べ物や工芸品など、多くそろっている。普段買えないようなものもあるので、ぜひお越しください」
「春の県産品まつり」は、20日まで開かれています。