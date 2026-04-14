大阪プロレスが１４日、「コスメフェリーチェ株式会社ｐｒｅｓｅｎｔｓ 大阪プロレス創立２７周年記念大会（２５、２６日、大阪府豊中市・１７６ＢＯＸ）で行われる４大タイトルマッチの調印式を、とある地域の集会所で行った。

最初は２５日、第４試合で行われる「大阪プロレスタッグ選手権」（王者組・タイガースマスク＆佐野蒼嵐ｖｓ挑戦者組・松房龍哉＆水野翔）。

松房は２６日にシングルでのタイトルマッチも控えており「二冠のチャンス。水野の、キャリア初のベルトが掛かった試合で、相棒に（ベルトを）巻いてもらえるのが嬉しい」と早くも勝利宣言。水野も「最近の、僕の勢いをそのまま出せれば」と呼応した。

王者組の佐野は「大阪タッグフェスの１回戦で負けているので、背水で臨む」と警戒。またタイガースマスクは、団体を引っ張る身として「僕は５０代。残り３人のお父さん世代。実践の場を通じて、姿勢、覚悟というものを３人に伝えたい」と、勝敗以上に大切なものをリングで示す気概を示した。

同日のメインイベントは「大阪ライトヘビー級選手権」。王者のアルティメット・スパイダーＪｒにＳＵＺＡＫＵが挑戦する。ＳＵＺＡＫＵは「スパイダーがタイトルを持っても景色は変わっていない。私が第５代のチャンピオンになって、このタイトルを輝かしいものにする」と宣言。

一方のスパイダーは「チャンピオンがそんな挑発に乗るようではいけない」と落ち着いていなそうとしたように見えたが、話すうちにヒートアップ。「腹立たしい。オレのすべてを掛けて、タイトルを守る！」と声を張り上げた。

挑発の効果をより高めるため、ＳＵＺＡＫＵはスパイダーを退治する意味を込めて殺虫剤を手にしていたが、ゴキブリ専用のものだったため、どこまで効くかは不明。リングで証明するしかない。

２６日には「大阪名物世界一選手権４ＷＡＹマッチ」が行われる。王者・タコヤキーダーに、くいしんぼう仮面、タイガースマスク、大坂丈一郎が挑戦する。

調印式会場に入ってきたタコヤキーダーは「たこ焼きの王子様が来たよ〜」と２度、声を張った。結果、詰めかけた報道陣の前で２度、スベることになってしまったが、タイガースマスクは「オーラを感じる。スベったとは思えないほど堂々としていた」、大坂は「２回も言えますか？私は無理」と、タコヤキーダーの鉄のハートに早くも押され気味だった。

同日のメインイベントは「大阪プロレス選手権」。三原一晃の挑戦を受ける王者・松房は前日から２日続いてのタイトルマッチに「不安もあります。（１２０キロ超の）三原さんとの体重差は痛感するでしょうね。一度勝ったが、あのころよりも怖い化け物が来る。五分五分かな」と言いつつも「防衛は大前提」と、“二日で二冠”のノルマを自らに課していた。