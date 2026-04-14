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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年4月14日は、価格と性能のバランスに優れたMotorola（モトローラ）の新作スマートフォン「moto g06」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Motorola モトローラ SIMフリースマートフォン Moto g06 4GB/128GB 26,800円 （10％ポイント還元＋クーポン利用で1,500円オフ：4月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Motorolaの新作スマホ「moto g06」がお買い得。高精細＆高輝度な大画面ディスプレイがポイント

3月19日に発売開始したばかりのMotorola（モトローラ）のスマートフォン「moto g06」が早くもお得に登場。

機能性＆コスパに優れたスマホが今なら10％ポイント還元に加えて、クーポン利用で1,500円オフですよ。

動画視聴に最適な約6.9インチの大画面ディスプレイを搭載。120Hzの高リフレッシュレートに対応し、動きの速い映像でも滑らかに表示できてGOOD。

高輝度モードに切り替えれば最大600nitsとなり、屋外でも見やすく便利です。

バスブースト機能＆Dolby Atmosに対応したステレオスピーカーが、パワフルな重低音を実現。ライブ映像や映画鑑賞も映画館にいるような没入感で楽しめますよ。

5000万画素のカメラで撮影が楽しくなる。AIが自動で補正してくれる

メインカメラは5000万画素、インカメラは800万画素と高性能。暗所用のナイトビジョンやポートレートはAIに対応しており、驚くほど美しい写真を撮影できます。

メモリは4GBですが、RAMブーストにより最大12GBまで拡張が可能。写真や動画、アプリをたっぷり保存＆ダウンロード可能です。

バッテリーは5200mAhと大容量。最大10Wで充電でき、フル充電もスピーディーに完了しますよ。

気になる箇所を丸で囲んだりして調べる「かこって検索」や、GeminiなどGoogleの機能も使えます。

防水・防じん性能も秀逸。日常生活からお出かけ先まで便利＆安全に使える

IP64の防水・防じん性能を備えており、水しぶきやホコリが発生する環境でも問題なし。ディスプレイには耐久性に優れたGorilla Glass Ceramic 3を採用。

カラーはローレルオークとタペストリーブルーの2種類から選べます。エントリーモデルながらシックなカラーと高級感のあるデザインも魅力です。

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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