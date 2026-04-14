【Amazon：「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」招待販売】 4月14日 受付開始

Amazonにて、ガンプラ「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」の招待販売を実施している。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムZZ」に登場する可変分離モビルスーツ「AMX-107 バウ」を、同社のプラモデルシリーズ「RE/100」で商品化したもの。「機動戦士ガンダムUC」版の設定に準拠したシャープなデザインに仕上がっている。

今回Amazonに再入荷予定分を対象に招待販売を実施しており、4月14日16時ごろより受付が開始していることが確認できた。

招待販売の注意事項として、招待リクエストは12か月間有効となり、一度リクエストすれば、有効期間中は再度リクエストする必要がない。また招待リクエストの有効期間中に本商品の招待販売が終了する場合もあるため、その際はメールで通知される。

招待者に選ばれた場合はAmazon.co.jpから、あらためて招待メールが送付されるほか、アカウントサービスのメッセージセンターからも確認することができる。

4月14日16時ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ