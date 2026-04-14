「『いぬはもうダメです…』みたいな雰囲気出すのやめてもらっていいかな…」



【写真】抱っこで帰宅する黒柴さん

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、飼い主さんに抱っこされて散歩から帰宅中の柴犬さん。頭を深く垂れて、四肢をぐったりと伸ばした姿勢がいかにも「いぬはもうダメです…」という風情を漂わせていますが…？



写真を投稿したのは飼い主さんのべちかさん（@10chf）です。話題になったワンちゃんは現在4歳の黒柴の女の子です。



「よしよし」

「ご苦労様です、主人」

「この後すごい食べてガッツリ睡眠してる事を願います…」



写真を見た人たちからさまざまなコメントが届いています。



撮影時のことをべちかさんにお聞きしました。



散歩が終わるのがさみしかったから…？

べちかさんによると愛犬は「いつも散歩中に歩かなくなるので抱っこしたら…という感じです」とのことで、撮影した日もそうしてあげたのだそう。



ものすごく「もうダメだワン」というオーラが伝わってきたことについては「（散歩が終わって）帰宅させられるからかもしれません」と話しています。



また、べちかさんは別の日のポストで「散歩の後のシャワーをぺろぺろするのが習慣」というひと言とともに「美味しいワン〜」と瞳を輝かせて舌を出しながらシャワーから注がれる水を「ぺろぺろ」する愛犬の姿を投稿しています。



この日も帰宅後はお水を飲んで元気になったのですか？とお聞きすると「そうです」とのこと。さらに話題になった愛犬の姿については「本気で落ち込んでるというよりは一時的なものかなと」思っているのだそうで、あのうなだれた様子は散歩の時間が終わるのがさみしかったゆえの反応だったのかもしれないですね。



愛犬のチャームポイントは？

べちかさんに、愛犬の性格や飼い主さんの目から見て特に可愛いと思うところをお聞きすると「臆病でいつも布団に入ってくることです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）