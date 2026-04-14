【「復刻『なかよしブック』シリーズBOX<絶叫少女編>」】 4月14日発売 価格：8,800円

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講談社は、、楳図かずお氏による「なかよし」付録漫画を復刻した「復刻『なかよしブック』シリーズBOX<絶叫少女編>」を4月14日に発売した。価格は8,800円。

発売されたのは、楳図かずお氏が「なかよし」別冊付録として手掛けた「なかよしブック」シリーズ5冊を厳選したBOX。楳図氏の生誕90周年を記念したもので、サイズや仕様、セリフ、色味、広告や読者ページなどは発売当時の状態を可能な限り再現した。

楳図氏が描く「なかよしブック」は、1966年8月から68年3月まで全15冊が作られた少女漫画誌「なかよし」の付録で、代表作でもある少女ホラー漫画を中心にセレクトしたシリーズ。描きおろしの表紙やキャラ紹介など、本書でしか見られないイラストも収録されている。

収録タイトル

「赤いちょうの少女」

1967年「なかよし」お正月増刊号付録

「まだらの少女」

1967年「なかよし」7月号付録

「ねこ目の少女」

1967年「なかよし」9月号付録

「ねむり少女」

1968年「なかよし」お正月増刊号付録

「へび少女」

1968年「なかよし」3月号付録