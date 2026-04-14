“ばんばんざい・ぎしの妻”桜井美悠、息子とピンクコーデでお花見「美人親子」「そっくり」
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの桜井美悠が4月12日、自身のInstagramを更新。息子とのお花見のショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳ママモデル「そっくり」息子顔出し花見コーデ
桜井は「満開の桜〜桜もピンクコーデもだいすき」とつづり、息子とのお花見の写真を複数枚投稿。桜井は淡いピンク色のボトムスにピンクの帽子を被り、息子はピンクと白のストライプ柄のシャツとお揃いのピンクコーディネートを披露した。桜が満開に咲く木の下で写真を撮ったりシャボン玉で遊んだりと春を満喫している。
この投稿に「春満喫してて楽しそう」「息子くんとの素敵な思い出だね」「お揃いピンクコーディネート可愛い」「美人親子」[「そっくり」「春の妖精さんみたい」など反響が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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◆桜井美悠、息子とピンクコーデでお花見
桜井は「満開の桜〜桜もピンクコーデもだいすき」とつづり、息子とのお花見の写真を複数枚投稿。桜井は淡いピンク色のボトムスにピンクの帽子を被り、息子はピンクと白のストライプ柄のシャツとお揃いのピンクコーディネートを披露した。桜が満開に咲く木の下で写真を撮ったりシャボン玉で遊んだりと春を満喫している。
◆桜井美悠の投稿に反響
この投稿に「春満喫してて楽しそう」「息子くんとの素敵な思い出だね」「お揃いピンクコーディネート可愛い」「美人親子」[「そっくり」「春の妖精さんみたい」など反響が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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