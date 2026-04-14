プロ機器も多く手がけるオーディオメーカー FOSTEX（フォステクス）が、新たなフラッグシップヘッドホンTH810（密閉型）とTH818（オープン型）を発売します。

アカシア材のナチュラルな響き

TH810 Image: FOSTEX

TH818 Image: FOSTEX

前モデルのTH910/TH919では、漆工芸で仕上げたハードメイプル無垢材をハウジング素材として使っていましたが、今回はさまざまな木材から選りすぐってアカシア無垢材をチョイス。ギターやウクレレなどにも使われるアカシアは、魅力的な響きを再現します。独特の木目も美しく、エイジングでいい味を出しそうですね。

Image: FOSTEX

ドライバーには、新開発のエッジにより振幅の安定性を向上させて、タイトな低域再生を可能にした50mmバイオダイナドライバーを採用。量感豊かな音場再生が持ち味です。

Image: FOSTEX

ハウジングの金属パーツは、アルミよりも20%軽いマグネシウム合金を採用して軽量化を実現。さらに回転機構部にゴム製パッキンを採用したことで、余分な振動を極力排除した設計になっています。イヤーパッドも顔に当たる面を傾斜させた新形状で、装着感は上々です。

発売は4月下旬。価格はオープンですが、市場価格はTH810が20万円前後、TH818が24万円前後と予想されています。

Source: FOSTEX (1, 2)