BTS・V、ライブショットを大量公開 メンバーとの写真に反響も「みんな美しい」「ホビのはちみつ、大人気」
韓国の7人組グループ・BTSのVが14日までに、自身のインスタグラムを更新。4月9日および11日・12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて行われた『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』のショットを公開した。
【写真】BTS・V、ライブショットを大量公開
「KR」のコメントとともに、ステージでのショットや、舞台裏でのオフショットを20枚公開。メンバーで円陣を組んでいるようなショットや、はちみつを口にする姿、ケアダンサーたちとの集合ショットも掲載されている。
この投稿にファンからは「みんな美しい…これからライブのたびに、こんなかっこいいお写真を見れるんだと思うと幸せだ」「素敵な写真をアップしてくれて…感謝しかない」「どれも素敵な写真ばかりで…選べないし保存しまくり」「サウチェのスタイル凄く良かった」「ホビ（J-HPOE）のはちみつ、大人気」「はちみつ待ってる時の姿、本当に好きすぎる」と反響が集まっている。
BTSは、4月17・18日の東京公演を皮切りに、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市85公演を回る予定となっている。
【写真】BTS・V、ライブショットを大量公開
「KR」のコメントとともに、ステージでのショットや、舞台裏でのオフショットを20枚公開。メンバーで円陣を組んでいるようなショットや、はちみつを口にする姿、ケアダンサーたちとの集合ショットも掲載されている。
BTSは、4月17・18日の東京公演を皮切りに、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市85公演を回る予定となっている。