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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「スコッチウイスキーに存在しえない味」と聞くと、やはり気になってしまいます。

ノルウェー産の希少なリミテッドウイスキー「BIVROST Heimdallr（ヘイムダル）」には、まさにそんな「スコッチとは一線を画す理由」があるんです。

スコットランドではNO。ノルウェーではOK

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スコットランドのウイスキー法は世界でも屈指の厳しさで知られています。

使える穀物、蒸留の方法、熟成期間……細かなルールで品質を守ってきた歴史があります。それ自体は素晴らしいことですが、同時に「やれないこと」も山ほどあります。

その一つが「チーク樽での熟成」。チーク樽は、スコッチウイスキーの熟成樽として認められていません。

常識が通用しない樽構成。ライ、アモンティリャード、そしてチーク

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でもノルウェーには、その制約がありません。

ヘイムダルは、ライ樽・アモンティリャード樽・バーボン樽に加えて、スコットランドでは使えないチーク樽を組み合わせて4〜6年熟成したシングルモルトウイスキーです。

チーク材が持つ独特の甘みと、異なる樽それぞれが与える複雑なエッセンスが重なり合い、キャラメルソース、アプリコット、シナモン、ダークチョコレートといった味わいの層が生まれました。

「規制があるから生まれない味」が、ここにあります。

「制約」は、可能性の裏返しだった

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世界全体でわずか8,212本のリミテッドリリース。

そのうち日本に届くのは240本のみ。今回、machi-ya限定の先行販売として特別価格でご提供されています。

気になった方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

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>>【希少】ノルウェー産リミテッドウイスキー「ヘイムダル」日本先行販売スタート！

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Source: machi-ya