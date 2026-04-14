NASAの月有人飛行ミッション「アルテミスII」で、宇宙船「オリオン」が無事帰還を果たして大きな話題となっていますが、今のところ人類最後の有人月面着陸は、1972年のアポロ17号まで遡ります。もう50年以上も前のことで、それだけにアルテミスや今後の月探査にかかる期待も高いわけですね。

ディテールに月への憧憬が

Image: TIMEX

そのアポロ17号へのオマージュとなる時計が発売されます。手がけるのはアメリカンウォッチを代表するTIMEX（タイメックス）。もちろんNASA公認です。

ベースモデルは1970年代のデザインエッセンスを取り入れた定番クォーツ時計「Q Timex」。6時位置には「サン＆ムーン」インジケーターを配して、太陽と月の動きを再現しています。9時位置の曜日表示のサブダイヤルには月面パターンが施されており、暗所では蓄光塗料（ルミナス）によって青白く浮かび上がるという趣向。

Image: TIMEX

裏蓋には、アポロ17号の乗組員が月への道中で撮影した地球の写真「ブルー・マーブル」をレイアウト。宇宙への憧憬をうまくデザインに落とし込んでいます。NASAのロゴも宇宙ファンにはうれしいディテールです。

時計自体はスポーティブかつシンプルなデザイン、40mmケースで腕なじみも良さそう。安心の5気圧防水で、シチュエーションを選ばずに使えそうです。価格は4万4000円で、現在公式サイトにて予約受付中（4月16日 23時59分まで）です。

Source: TIMEX