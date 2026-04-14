大谷は4打数無安打1得点で打率.267

【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の死球で日本人最長を更新する47試合連続出塁をマークした。4打数無安打1得点で打率.267。チームは完封勝ちを飾った。

初回先頭、カウント2ストライクから、左腕ピーターソンの94マイル（約151.3キロ）が右背中に直撃した。当たった瞬間に「ああああぁぁぁ」と絶叫。苦悶の表情を浮かべ、一塁へ向かった。

昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を47試合に伸ばした。1975、76年のロン・セイに並んで球団歴代4位に。球団歴代1位は1954年デューク・スナイダーの「58」、メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」となっている。

前日までに2試合連続で初回先頭打者弾を放っていた。この日も初回先頭弾を放てば、1900年以降では史上4人目の快挙だったが、思わぬ結果で快挙は阻まれた。死球出塁後はタッカーの四球で二塁へ進み、スミスの中前適時打で生還した。

3年目の左腕ロブレスキーは自己最長8回を投げ、無四球2奪三振、2安打無失点と好投。今季2勝目を挙げた。打線では絶好調のパヘスが3回に左越え5号3ランを放ち、試合を優位に進めた。14日（同15日）は山本由伸投手が3勝目をかけて先発する。（Full-Count編集部）