¶å½£ËÌÉô¤Ï¸þ¤³¤¦1¤«·îÄøÅÙ¤â±«¤Î¾¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¡¡ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤ÉÃí°Õ
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü14Æü¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ë¡Ö¾¯±«¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦1¤«·îÄøÅÙ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤ä¿å¤Î´ÉÍýÅù¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£ËÌÉô¤Ç¾¯±«·¹¸þ¡¡Ê¿Ç¯¤Î7³ä°Ê²¼¤Î½ê¤â
Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯10·îÃæ½Ü¤«¤é2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤¿Æü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯±«¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Î¹ß¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯2025Ç¯10·î16Æü¡Áº£Ç¯2026Ç¯4·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î7³ä°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯±«¤Î¾õÂÖ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¸þ¤³¤¦1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤«Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£