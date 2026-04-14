100均で売ってていいヤツ？【プロのハンター】がセレクトした本格派！ハイレベルな国産食材
商品情報
商品名：あかしあ蜂蜜
価格：￥440（税込）
内容量：32g（8g×4個）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972203580039
ダイソーで売ってていいの！？北海道産の本格派蜂蜜をGET
ダイソーの食品売り場で見つけた『あかしあ蜂蜜』は、なんと本格的な国産の食材。金市商店3代目社長のハニーハンター・市川拓三郎氏が厳選した蜂蜜なんです。
日本中、世界中の養蜂家を直接訪ね、市川氏自らの目と舌で確かめて仕入れた安心・安全・高品質な蜂蜜。そのお試しサイズを手軽にGETできるなんて、嬉しいですよね！
あかしあ蜂蜜といえば、透明に近い美しい色合いとクセの少なさで人気の高い種類。
実際に試してみると、雑味のないすっきりとした甘さで、「これぞはちみつ」と言いたくなる王道の味わい。くどさがなく、毎日でも飽きずに楽しめそうです。
使い切りタイプが嬉しい！ダイソーの『あかしあ蜂蜜』
特におすすめしたいのが紅茶との相性。あかしあ蜂蜜は紅茶に入れても色が濁りにくいとされており、見た目もキレイなまま楽しめます。
ほんのりとした甘さが加わることで、いつものティータイムが少し贅沢な時間に変わります。
さらに嬉しいのが、冬場でも結晶しにくいという扱いやすさ。蜂蜜は寒い季節になると固まってしまうことがありますが、このあかしあ蜂蜜ならそのストレスも少なめです。
そして何より便利なのが、スティックタイプであること。手がベタベタにならず、使い切りやすいのがポイント。持ち運びもしやすいので、外出先やオフィスでも気軽に使えます。
今回はダイソーの『あかしあ蜂蜜』をご紹介しました。
価格も公式で購入するより少しお安めに設定されているので、コスパ面でも優秀。ダイソーで見かけたら、一度手に取ってみてほしいおすすめ商品です。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。