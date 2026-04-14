100均で売ってていいヤツ？【プロのハンター】がセレクトした本格派！ハイレベルな国産食材

ダイソーで手軽に買えるのに、本格的な味わいが楽しめるスティックタイプの蜂蜜。なんと国産のあかしあ蜂蜜で、クセのないすっきりとした甘さと使いやすさを兼ね備えた注目の食品です。紅茶にもぴったりで、寒い時期でも使いやすい商品。使い切りサイズも魅力で、手もベタベタにならないのが◎詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：あかしあ蜂蜜

価格：￥440（税込）

内容量：32g（8g×4個）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972203580039

ダイソーで売ってていいの！？北海道産の本格派蜂蜜をGET

ダイソーの食品売り場で見つけた『あかしあ蜂蜜』は、なんと本格的な国産の食材。金市商店3代目社長のハニーハンター・市川拓三郎氏が厳選した蜂蜜なんです。

日本中、世界中の養蜂家を直接訪ね、市川氏自らの目と舌で確かめて仕入れた安心・安全・高品質な蜂蜜。そのお試しサイズを手軽にGETできるなんて、嬉しいですよね！

あかしあ蜂蜜といえば、透明に近い美しい色合いとクセの少なさで人気の高い種類。

実際に試してみると、雑味のないすっきりとした甘さで、「これぞはちみつ」と言いたくなる王道の味わい。くどさがなく、毎日でも飽きずに楽しめそうです。

使い切りタイプが嬉しい！ダイソーの『あかしあ蜂蜜』

特におすすめしたいのが紅茶との相性。あかしあ蜂蜜は紅茶に入れても色が濁りにくいとされており、見た目もキレイなまま楽しめます。

ほんのりとした甘さが加わることで、いつものティータイムが少し贅沢な時間に変わります。

さらに嬉しいのが、冬場でも結晶しにくいという扱いやすさ。蜂蜜は寒い季節になると固まってしまうことがありますが、このあかしあ蜂蜜ならそのストレスも少なめです。

そして何より便利なのが、スティックタイプであること。手がベタベタにならず、使い切りやすいのがポイント。持ち運びもしやすいので、外出先やオフィスでも気軽に使えます。

今回はダイソーの『あかしあ蜂蜜』をご紹介しました。

価格も公式で購入するより少しお安めに設定されているので、コスパ面でも優秀。ダイソーで見かけたら、一度手に取ってみてほしいおすすめ商品です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。