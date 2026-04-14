『サバ缶、宇宙へ行く』独特な“演出”にも反響続々 名作ドラマを想起する視聴者も「フジドラマって感じ 」「好きなカメラワーク」【ネタバレあり】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）が13日に初回放送を迎えた。壮大な挑戦の第一歩を踏み出す主人公たちの姿が描かれた一方で、作中の演出にも注目が集まった。以下、ネタバレを含みます。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
物語が展開していく中、本作で初の教師役を務める北村のフレッシュな姿や、出口夏希ら個性豊かな生徒のキャラクターが反響を呼んでいるが、キャストの表情や心情を際立たせる独特なカメラワークにも注目が集まった。
本作では『ラジエーションハウス』や『HERO』シリーズを手がけた鈴木雅之氏が演出を手掛けているが、視聴者からは「フジドラマって感じ」「『HERO』や『王様のレストラン』の感じやなぁ〜思たら」「私の好きなカメラワーク」「既視感あるな」との反響が寄せられている。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
本作では『ラジエーションハウス』や『HERO』シリーズを手がけた鈴木雅之氏が演出を手掛けているが、視聴者からは「フジドラマって感じ」「『HERO』や『王様のレストラン』の感じやなぁ〜思たら」「私の好きなカメラワーク」「既視感あるな」との反響が寄せられている。