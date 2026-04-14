本拠地メッツ戦、連続試合出塁は「47」に

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツと戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回の打席で死球を受けると、思わず声をあげ苦悶の表情を見せた。その瞬間スタンドの光景に、米国の記者が驚きの声を上げている。

初回先頭で迎えた大谷の打席。左腕ピーターソンの3球目は、変化球が左打席の方向へ大きく抜けた。弧を描いたボールは大谷の右肩付近を直撃。打席で珍しく「オウ！」と大きな声を上げ、中継のカメラにも入るほどだった。スタンドからは大ブーイングが起きた。

この場面、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は自身のXに「これまでに聞いたことがないほどの凄まじいブーイングが起こった」とつづっている。

大谷は飛びあがった勢いのまま一塁まで猛ダッシュ。苦しそうな表情を見せたもののそのままプレーを続け、二進後スミスの適時打で先制のホームを踏んだ。ベンチへ戻ってからも、ボールが当たった場所を気にする様子を見せている。また継続中の連続試合出塁が「47」に伸びた。



（THE ANSWER編集部）