なぜ私たちは「投資」をしなければならないのか?　 労働者から金融所得を得る「資本家」へと進化することがもたらす富

「すべての労働者は資本家になれ」……労働収益を資本収益が上回る現代において、投資はもはや選択ではなく生存戦略だ。しかし、初心者が闇雲に手を出せば、詐欺や損失の波に飲まれるのが関の山だろう。成功の鍵を握るのは、思い込みや感情を排し、事実のみを見極める「リサーチ」にあるという。

【画像】プロの投資家が教える「投資に必要な力」

起業家でありながら投資家でもある佐野 Mykey 義仁氏の書籍『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』より一部を抜粋・再構成し、投資家として勝つためのリサーチの極意を紐解く。

すべての労働者諸君は「資本家」になれ

投資で勝つために絶対欠かせない「リサーチ」について語っていく。



しかし、その前に確認しておかなければならないことがある。



そもそも、なぜ私たちは「投資」をしなければならないのか?



トマス・ピケティの言葉を借りるまでもなく、億万長者になるには投資をして「資本家」になるしかない。ここでは「資本家」とは、会社や株や不動産などの資産を有して、金融所得（資本所得）を得ている者だと捉えよう。



労働所得を得るよりも、株や不動産などで金融所得を得るほうが、はるかに稼げるのである。



そのからくりを解説していこう。



先進国が成熟すると、GDP成長率（経済成長率）は鈍化していく。21世紀末になると、今よりさらに鈍化すると予測されている。



経済成長が停滞すると、給料が上がらず、貧しい人が増える。



その一方で、国民所得に占める金融所得の比率は上昇していくのである。つまり、株や不動産を持っている資本家はますます豊かになるのだ。



先進国の経済成長率は、高くても3％程度だ。そうすると給料は、多くても3％未満しか伸びない。インフレ率を加味すると、労働者はどんどん貧しくなっていく。

一方で、株や不動産などの金融所得は、1年で100％増えることもある。



つまり、お金を増やしたいのなら、株や不動産を保有する「資本家」になることが、現在最も合理的な方法なのである。



資本家は自ら労働しなくても、所有する会社（労働者）や株式や不動産が、勝手に利益を生み出してくれる。資本収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、どんどんお金が貯まっていく。



仮にあなたが、時給や月給で働いている労働者だったとしても、その収入のうちいくらかを投資に回して、少しずつでも「資本家」にシフトしていかなければならない。

本物の投資家も感じる「投資の難しさ」

億万長者になるには、「投資」が必須だとわかった。では、どうすれば投資できるようになるか。投資環境の分析、個別企業の財務分析、デューデリジェンスやビジネスモデルの評価、経済環境やリスクの問題、学ぶべきことは山のようにある。



僕自身、25年以上勉強を続けているが、今でもわからないことがたくさんある。それくらい「投資」というものは難しいのだ。



一般の人が、投資の世界に入っていくには、何をすればいいのだろうか?



1つ目は、「何も考えずに始める」ことである。



何も考えずに始めるには、「投資顧問」を雇う手がある。自分の資産をどこに分散投資していくのがいいか、専門家からアドバイスを受けるのである。助言の範疇を超えて、売買の権限のある投資顧問もいる。ただ、投資顧問を雇えるのは大口投資家くらいなので、貧乏人であるみなさんには縁遠い話だろう。



もう1つの方法は、「投資信託」を買うことだ。投資信託は、投資家から集めた資金を専門家が分散投資し、運用成績に応じて投資家に還元する金融商品である。少額から投資できるため個人投資家が始めやすく、リスク分散もできる。



そのかわり大きなリターンは期待できないから、長期間にわたって買い続けて、含み益を得ていくしかない。銀行預金の延長線にある投資法だ。S＆P500などの株価指数に連動したインデックスファンドなら、長期保有すれば安定したリターンが望める。



しかし、そんなものはつまらない。もっとおもしろくて、より合理的に、より早くたくさんお金を稼ぎたいのなら、もっと良い方法がある。



2つ目は、「コミュニティ」に入ることだ。



信頼できる投資家や研究者をメンターとし、彼らのもとで学ぶのである。知識と経験豊かな彼らとの交流は、あなたにとって大きな刺激になることは間違いない。あなたが価値を提供できれば、優秀な彼らの投資やビジネスに参画することもできるかもしれない。



しかし、そもそも勉強をしていなければ、誰が信頼できるのか、その人が本物か詐欺師かわからない。それに、これを読んでいるあなたは、まともなコミュニティへのツテなど持っていないだろう。だから、まずは自分で勉強することが必要なのである。

リサーチ力を身につけるべし

そこで、3つ目は「まずは勉強」である。



経済や経営、金融ほか、投資に関わるあらゆる勉強をしなければならない。これは大前提である。一部の重要な知識についてはこの本でも多少触れているが、そんなものはいくらでも本が出ている。勝手に勉強してほしい。



前置きが長くなったが、これから、投資で勝つために絶対欠かせない「リサーチ」について語っていく。



投資家は、どのようなリサーチを重ねて投資判断をしていけばいいのか? どんなリサーチをすれば勝率を上げることができるのか?



個別株だろうが、スタートアップ投資だろうが、為替だろうが、不動産だろうが、事業投資だろうが、すべての判断はリサーチなくしてできない。



リサーチとは、数値やデータなどの情報に基づき、事実を事実として見極めることである。



思い込みや常識や感情を捨てて、事実だけ見られるようになれば、世界の構造や経済の動きが手に取るようにわかってくる。



それはある意味、「神の目線」を手に入れることでもある。



もちろん、全知全能の神になることはできないが、努力によって近づくことはできる。



神の目線を手に入れれば、投資の勝率が上がることは言うまでもない。

ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い

佐野 Mykey 義仁

2026/3/4

2,200円（税込）

496ページ

ISBN： 978-4046076038

資本主義=思考ゲームの構造は、実は「超シンプル」だった。

そう理解した瞬間に、あなたの思考スピードは音を立てて上がっていく。

脳の中からゴミが消えて、目の前がハッキリと見えてくる。

どう学び、考え、行動すべきか、誰かに指示されずとも勝手に道筋が見えてくる。



その結果として、資本主義=思考ゲームの攻略も容易になっていくのだ。

「読むだけで億万長者IQが上位5%に入る」というのは、そういう意味なのである。



IQ150超の異端投資家で、“この世の嘘の常識を真実でぶった斬る”人気YouTubeチャンネル

「マイキーの非道徳な社会学」(登録者約8万人)のマイキー氏、初の著書。



【真の合理性】「常識」「感情」を捨てれば、最短最速で億万長者になれる。

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【真の投資家へ】未公開株で爆益を得る「適格投資家」への道を歩め。



はじめに 毒を飲み、目を覚ませ!



【前編】攻守万能の「超・合理的」思考

第1章 資本主義ゲームプレイ

第2章 減点思考デューデリジェンス

第3章 ダークナイトのジョーカー

第4章 脱「日本」

第5章 合法チート=非合理ハック



【後編】全知全能の「投資=経営」思考

第6章 「神の目」4次元戦略

第7章 投資家に選ばれる人になれ

第8章 「神の目」リサーチ&投資術

第9章 真の投資家へ



おわりに この本を読んだことを後悔しろ