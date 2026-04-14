絶好機を逃すも…プレミアで16試合ぶりスタメンの田中碧を現地メディアが高評価「素晴らしいプレーも多く見られた」

絶好機を逃すも…プレミアで16試合ぶりスタメンの田中碧を現地メディアが高評価「素晴らしいプレーも多く見られた」