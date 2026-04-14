絶好機を逃すも…プレミアで16試合ぶりスタメンの田中碧を現地メディアが高評価「素晴らしいプレーも多く見られた」
現地４月13日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦し、２−１で勝利。７試合ぶりの白星を掴んだ。
この試合で田中は、プレミアでは昨年の12月14日に行なわれた第16節のブレントフォード戦（１−１）以来、16試合ぶりに先発した。
見せ場は２−０で迎えた45分に訪れる。敵陣ペナルティアーク付近でのインターセプトから、GKセンヌ・ラメンスと１対１に。ダブルタッチでGKをかわして押し込もうとするが、DFリサンドロ・マルティネスに阻まれ、決定機を仕留めることはできなかった。
リーズの地元メディア『YORKSHIRE EVENING POST』は、採点記事で日本代表MFを８点（10点満点）とし、以下のように寸評を添えた。
「前半終了間際には惜しくもゴールを決められなかった。しかし、素晴らしいプレーも多く見られた。積極的にボールに関与し、チャンスがあれば前線にも顔を出して攻撃に絡んだ」
目に見える結果こそ残せなかったが、存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまであとわずか…田中碧の決定機
この試合で田中は、プレミアでは昨年の12月14日に行なわれた第16節のブレントフォード戦（１−１）以来、16試合ぶりに先発した。
見せ場は２−０で迎えた45分に訪れる。敵陣ペナルティアーク付近でのインターセプトから、GKセンヌ・ラメンスと１対１に。ダブルタッチでGKをかわして押し込もうとするが、DFリサンドロ・マルティネスに阻まれ、決定機を仕留めることはできなかった。
「前半終了間際には惜しくもゴールを決められなかった。しかし、素晴らしいプレーも多く見られた。積極的にボールに関与し、チャンスがあれば前線にも顔を出して攻撃に絡んだ」
目に見える結果こそ残せなかったが、存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまであとわずか…田中碧の決定機