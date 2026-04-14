ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、セミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」を3月12日から5月6日まで提供する。

旬の食材を使用したメインディッシュは、エリンギとパルメザンチーズクリームのトレッチェパスタ、ホタルイカのリゾット、シチリア風のオーブンベイクチキンレッグ、パセリのグリーンソースを使用したヒラメのグリルなど6種から1品を選べる。前菜といちごを使用したデザートはビュッフェ形式で、きのことリコッタチーズのブルスケッタ、チェリーヴィネグレットソースのローストビーフ、モッツァレラとパルミジャーノのグラタン風、スモークサーモンのプレート、いちご大福、いちごと桜のショートケーキ、いちごとチョコレートのパウンドケーキ、いちごのマカロン＆ラズベリーマカロン、いちごと抹茶のムースなどを取り揃える。

場所は26階イタリアングリル「メロディア」。提供時間は午前11時半から午後2時までの2時間制。料金は平日が大人7,480円、小学生3,740円、土休日が大人7,920円、小学生3,990円で、未就学児は無料。税込・サービス料別。