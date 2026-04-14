米富豪J・P・モルガンが用いた狂気の錬金術…弁護士は「法の抜け穴」を探すためだけに雇う

19世紀末、国家の破産すら目前に迫ったアメリカ。その絶望的な局面を“救った”のは、政府でも議会でもなかった。ウォール街の帝王J・P・モルガンが見抜いたのは、誰も気づかなかった「法律の抜け道」。彼はルールを守るのではなく、読み替え、ねじ曲げ、そして利益へと変えた──。なぜ一握りの富豪だけが、同じ法律を前にして全く異なる結論にたどり着けるのか。本連載では、彼らが密かに使いこなす“世界の裏ルール”を解き明かしていく。みんかぶプレミアム連載「一握りの大富豪だけが知っている世界の真実」第1回