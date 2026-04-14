米富豪J・P・モルガンが用いた狂気の錬金術…弁護士は「法の抜け穴」を探すためだけに雇う
19世紀末、国家の破産すら目前に迫ったアメリカ。その絶望的な局面を“救った”のは、政府でも議会でもなかった。ウォール街の帝王J・P・モルガンが見抜いたのは、誰も気づかなかった「法律の抜け道」。彼はルールを守るのではなく、読み替え、ねじ曲げ、そして利益へと変えた──。なぜ一握りの富豪だけが、同じ法律を前にして全く異なる結論にたどり着けるのか。本連載では、彼らが密かに使いこなす“世界の裏ルール”を解き明かしていく。
みんかぶプレミアム連載「一握りの大富豪だけが知っている世界の真実」第1回
資本主義の荒波を支配した「ウォール街の帝王」J・P・モルガン
19世紀末から20世紀初頭のアメリカ合衆国。資本主義が最も荒々しく活気に満ちていた時代において、一国の政府を遥かに凌駕するほどの圧倒的な権力を握りしめた一人の金融家が存在した。ジョン（J）・ピアポント（P）・モルガン。
当時の最重要産業であった鉄道網を次々と買収して統合し、巨大トラストであるUSスチールを創設して産業の根幹を完全に支配した人物である。さらにウォール街の金融市場を隅々まで掌握し、アメリカ経済の心臓部を直接握り潰せるほどの絶対的な力を持っていた。大統領すら頭を下げるほどの影響力を誇り、ウォール街の帝王として君臨したモルガンは、社会のルールを一般市民とは全く異なる冷徹な視点で見つめていた。
モルガンの恐るべき実力と世界認識を最も端的に表す、有名な発言が残されている。
「私が弁護士を雇うのは、私がしたいことを『できない』と言わせるためではない。『どうすればできるか』を言わせるためだ」
モルガンにとって法律とは絶対に従うべき神聖な規範ではない。野望を実現するためにいかにして乗りこなすかというパズルのようなものだったのかもしれない。
「壁など一切見えていない」社会の頂点に立つ資本家たちの特異な視点
反対に、毎日を懸命に生きる庶民にとって、社会に存在する法律やルールとは、まさに道を塞ぐ壁や断崖絶壁として認識されていることだろう。壁や崖が目の前にある以上、前に進むことは絶対にできない。おとなしく引き返すか壁に沿って遠回りをするしかないと深く信じ込まされている。壁を乗り越えようとする思考自体が危険な行為であり、法律は守るべき道徳そのものであると錯覚させられているのだ。
しかし、社会の頂点に立つ一握りの資本家たちの目に映る景色は根本的に異なっている。大衆と全く同じ場所を見つめていても、頂点に立つ者たちには壁など一切見えていない。見えているのは複雑に入り組んだ「巨大な迷路」である。
権力者が優秀な弁護士に莫大な報酬を支払う理由は、分厚い法律の束という迷路を徹底的に解析し、一見すると違法に見えるグレーゾーンを完全に合法的なルートへと書き換える精密な地図を作らせるためなのだ。法律は固定された壁ではなく、解釈や適用次第でいくらでも迂回路を見つけ出せる便利な道具に過ぎない。
法律を単なる道具として使いこなすという思考が、現実の世界でいかに巨大な力を持ったか。1895年にアメリカを襲った財務省の金枯渇危機という劇的な事象が雄弁に物語っている。
次回は「1日200万ドルの金が消える…大統領すら打開できない絶対絶命の窮地」について解説する。