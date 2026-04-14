【為替】円安反転の分岐点になってきた120日MA

9月の介入でも止まらなかった円安は10月の介入で円高へ急反転＝2022年

2022年の米ドル高・円安は、日本の通貨当局による米ドル売り・円買い介入をきっかけに10月151円で終わると、その後は2023年1月にかけて127円まで大きく米ドル安・円高に戻した。この円安から円高への急反転において、重要な分岐点になった可能性があったのが120日MAだった。

この局面での最初の米ドル売り介入は、9月に145円程度で行われた。ただ、それでも米ドル高・円安は止まらなかった、10月にかけて150円を超えたところで改めて米ドル売り介入が行われ、米ドル高・円安から米ドル安・円高へ反転した。

この為替介入への米ドル／円の反応で注目されたのが、120日MAとの関係だった。最初の9月の米ドル売り介入では、米ドル／円は120日MA割れまで反落することがなかったのに対し、10月の介入では米ドル／円は120日MAを大きく割り込み、そこから一段と米ドル安・円高が加速した（図表1参照）。

円安再燃と円高への反転、その違いは120日MAとの関係

【図表1】米ドル／円と120日MA（2022年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

実はこのプライスパターンは、2024年の介入局面でも基本的に同じだった。この年の最初の介入は4月末に160円で行われた。それを受けて米ドル／円は一時150円割れ近くまで急落した。ただし、それでも120日MA割れまでには至らなかったため、米ドル高・円安は再燃した。これに対して、7月に再び160円を超えたところで介入が行われると米ドル／円は急落し、今度は120日MAも割り込み、そこから米ドル安・円高が一段と急加速するところとなった。

以上のように、2022年と2024年の介入局面ではともに、介入後に米ドル／円が120日MAを割らなければ、米ドル高・円安は再燃した。一方、120日MAを割れると米ドル高・円安は再燃せず、米ドル安・円高への反転が拡大した。つまり円安から円高への反転においては120日MAが重大な分岐点になっていたわけだが、それはなぜか。

代表的な投機筋、ヘッジファンドの損益分岐点の目安が120日MA

120日MAは代表的な投機筋であるヘッジファンド（以下ヘッジF）の損益分岐点と見られている。その意味では、ヘッジFの米ドル買い・円売りポジションは、120日MAより米ドル高・円安で推移している間は含み益になっているものの、120日MAより米ドル安・円高になると含み損に転換する可能性がありそうだ。

そう考えると、米ドル／円が反落しても120日MAを割らなければ含み益に変わりはないため、米ドル買い・円売りポジションは維持される。これに対し、120日MAを割れると含み損に転換するため、さらなる損失拡大を回避しようと米ドル買い・円売りポジションの処分、つまり米ドル売り戻し、円買い戻しを急ぐことから、米ドル安・円高が加速したということだったのではないか。

2022年の介入局面程度まで拡大してきた円売り＝120日MAは足下156円半ば

2026年に入り、1月の日米「レートチェック」などをきっかけに米ドル／円が反落する場面があった。しかし、120日MAを大きく割り込むまでには至らなかった。またこの頃までは、CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションを参考にする限りでは、円の売り越しは2022、2024年の円安阻止介入局面に比べると小幅に過ぎなかった（図表2参照）。小幅な円売りポジション、そして米ドル／円が損益分岐点の120日MAを大きく割れるまで下落しなかったことで、その後も最近にかけて米ドル買い・円売りが続いたと考えられる。

【図表2】米ドル／円とCFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

ただ4月7日時点で、投機筋の円売り越しは9.3万枚まで拡大した。2022年の円安阻止介入局面に近い水準まで、米ドル買い・円売りポジションが拡大してきた。その米ドル買い・円売りポジションの損益分岐点の目安、120日MAは足下で156円半ば程度である。

以上からすると、この先円安の反転局面となった場合は、120日MAを割れた際に、米ドル買い・円売りポジションの損失拡大の可能性が出てくるかが、円高への反転が本格化するかの分岐点になるのではないか。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長