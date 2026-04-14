G1桜花賞はスターアニスがV

中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。レース後に、2着馬の鞍上が取った行動に喝采が上がっている。

五分のスタートを切ったスターアニス。道中は少し行きたがり、首を上げる仕草も。それでも松山がしっかり押さえ、最後の直線を迎えた。抜群の手応えで外に出すと一気に加速。2着に2馬身1/2差をつけ、桜の女王となった。

日本中央競馬会（JRA）はYouTubeチャンネルで松山のジョッキーカメラを公開。ゴールすると「よっしゃー！」と叫び、人差し指を立ててガッツポーズした。そのわずか15秒後、祝福に駆け寄ったのは2着ギャラボーグに騎乗していた西村淳也だった。

松山は「ありがとう〜。強すぎる」と答えると、西村は白い歯を見せて笑顔だった。その後も言葉を交わした2人。昨年末のG1阪神JFと同じワンツーだったことを話し、西村は「悔しいけど…リベンジしよ」とつぶやいた。

西村のスポーツマンシップ溢れる姿にネット上の競馬ファンから「G1レース終わってすぐにニッコニコで話せる西村淳也騎手大物すぎんか」「笑顔の西村カットインわろた」「ニッコニコの淳也出てきて笑っちゃった」「淳也また俺2着って言いにきてるやん」など、様々な声が書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）