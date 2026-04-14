米国市場データ ＮＹダウは301ドル高と反発 （4月13日）
― ダウは301ドル高と反発、米国とイランの協議継続を期待する買い優勢、ナスダックは9日続伸 ―
ＮＹダウ 48218.25 ( +301.68 )
Ｓ＆Ｐ500 6886.24 ( +69.35 )
ＮＡＳＤＡＱ 23183.74 ( +280.85 )
米10年債利回り 4.288 ( -0.031 )
ＮＹ(WTI)原油 99.08 ( +2.51 )
ＮＹ金 4767.4 ( -20.0 )
ＶＩＸ指数 19.12 ( -0.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57660 ( +1080 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57675 ( +1095 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48218.25 ( +301.68 )
Ｓ＆Ｐ500 6886.24 ( +69.35 )
ＮＡＳＤＡＱ 23183.74 ( +280.85 )
米10年債利回り 4.288 ( -0.031 )
ＮＹ(WTI)原油 99.08 ( +2.51 )
ＮＹ金 4767.4 ( -20.0 )
ＶＩＸ指数 19.12 ( -0.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57660 ( +1080 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57675 ( +1095 )
※( )は大阪取引所終値比
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