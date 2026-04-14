― ダウは301ドル高と反発、米国とイランの協議継続を期待する買い優勢、ナスダックは9日続伸 ―

ＮＹダウ 　　　48218.25 ( +301.68 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　6886.24 ( +69.35 )
ＮＡＳＤＡＱ 　23183.74 ( +280.85 )
米10年債利回り　　4.288 ( -0.031 )

ＮＹ(WTI)原油 　　99.08 ( +2.51 )
ＮＹ金 　　　　　4767.4 ( -20.0 )
ＶＩＸ指数　　　　19.12 ( -0.11 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　57660 ( +1080 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　57675 ( +1095 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース