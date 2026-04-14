田中碧が約4か月ぶりプレミア先発出場!! GKかわすダブルタッチは得点ならずも…リーズが敵地マンU戦で45年ぶり白星

田中碧が約4か月ぶりプレミア先発出場!! GKかわすダブルタッチは得点ならずも…リーズが敵地マンU戦で45年ぶり白星