チャレンジ失敗のキム・ヘソンを母国も不安視…軽率な申請で「再びマイナー降格の危機、不穏な空気も」

キム・ヘソンの必死さは伝わるが…(C)Getty Images

2連勝中だったドジャースは現地時間4月12日、本拠地で行われたレンジャーズ戦に2-5で敗れた。大谷翔平の先頭打者アーチで先制するも、その後は拙攻が目立ち、2得点にとどまった。投手陣も5失点と投打がかみ合わず、カード3連勝とはならなかった。

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このゲーム前半、ドジャースの悪い流れを象徴するシーンがあった。3回裏、「9番・遊撃手」で先発出場のキム・ヘソンの第1打席、カウント2-2から低めの変化球を見逃し、ストライクとコールされた直後、ABSチャレンジを申請。しかし、判定はストライクのまま変わらずキム・ヘソンは三振に倒れた。この時、ドジャースはすでに1度目のチャレンジが失敗に終わっており、3回のキム・ヘソンの打席までですべてのチャレンジ権を使い切る結果に。

その後には走塁ミスなどもあったドジャースだが、試合に敗れた後、早々にチャレンジ権を失うこととなったキム・ヘソンの判断について様々な意見が上がった。韓国の『スポーツ朝鮮』もこの場面について報じるとともに、自国出身のプレーヤーの今後を不安視している。

同メディアは、キム・ヘソンの判断によりABSチャレンジの機会を失ったことがチームにとって「痛手」だったと主張。その上で、「3回にキムが誤った判断をしたとの批判も噴出している。明らかなストライクコースにもかかわらず、軽率に申請したとの指摘だ。特にこの試合が完敗に終わったことで、批判の矛先がより強まるかもしれない」などと綴っている。