寺尾聰『俺たちの箱根駅伝』古豪陸上部の監督役に 山下智久との初共演は「非常に楽しみ」
10月より放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ）より、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督役として寺尾聰の出演が決定した。
【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！ 学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。限界に挑む学生たちの走りと、その様子を届けるテレビ中継スタッフ達の奮闘を同時進行で描く。
箱根駅伝の生中継を成功させるべく奮闘するプロデューサー・徳重亮役を大泉洋、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。このほか、各大学の陸上競技部監督役で山本耕史、駿河太郎、金田明夫、学生役で小林虎之介、奥智哉ら18名の若手俳優が出演する。
今回発表された寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しく頑固だが選手達から深く信頼される名将で、山下が演じる甲斐を見出す役どころだ。諸矢を「箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将」と語る寺尾。その人物像を「人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」と分析する。
諸矢が見出す新監督・甲斐役の山下智久とは本作が初の共演。寺尾は「真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています」とコメントしている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。
※寺尾聰のコメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
■寺尾聰
私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。
山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。
この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたら嬉しいです。
【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！ 学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。限界に挑む学生たちの走りと、その様子を届けるテレビ中継スタッフ達の奮闘を同時進行で描く。
今回発表された寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しく頑固だが選手達から深く信頼される名将で、山下が演じる甲斐を見出す役どころだ。諸矢を「箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将」と語る寺尾。その人物像を「人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」と分析する。
諸矢が見出す新監督・甲斐役の山下智久とは本作が初の共演。寺尾は「真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています」とコメントしている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。
※寺尾聰のコメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
■寺尾聰
私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。
山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。
この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたら嬉しいです。