Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

デジタルデバイス周辺機器を手掛けるUGREENは、急速充電対応の充電プラグ「UGREEN Nexode 65W」を40％オフの2,980円（税込）で販売しています。

UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy 26/Android/PC/65w/60w/45w/30w対応 PSE適合 [ブラック] UGREEN Amazon ポチップ ポチップ

スマホもノートPCも充電できるコンパクトな充電器がセールに

↑UGREENの「UGREEN Nexode 65W」

UGREEN Nexode 65Wは、USB-C×2とUSB-A×1の計3ポートを備えた急速充電器。USB-Cポートは最大65W出力に対応しており、スマホ・タブレット・ノートPCなど、幅広い製品の高速充電が可能です。

また、次世代GaN技術を搭載しており、本体は6.6×4×3.1cm、重さは約130gとコンパクトなサイズを実現。そのうえ、低発熱により、強い出力パワーを提供し、高効率充電を可能にするといいます。



加えて、安全保護機能も搭載されており、過電流、過電圧、過熱、短絡などをしっかり防ぎ、安心して充電できる点も見逃せないポイントです。

お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

UGREENの急速充電プラグはAmazonタイムセールがお買い得！

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