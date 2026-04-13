結婚したらロスになりそうな「30代女性俳優」ランキング！ 「有村架純」を抑えた1位は？
人気が高い芸能人が結婚を発表すると、ショックを受けて「ロス」になってしまうファンが多くいます。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、結婚する人も多くなる「30代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは有村架純さんです。有村さんは、2010年にドラマ『ハガネの女』（テレビ朝日系）でデビューし、2013年放送のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でブレーク。2017年にはNHK連続テレビ小説『ひよっこ』でヒロインを務め、『NHK紅白歌合戦』の司会を担当するなど、国民的な人気を得ます。
その後も、ドラマ『姉ちゃんの恋人』（フジテレビ系）やNHK大河ドラマ『どうする家康』、映画『花束みたいな恋をした』などヒット作に出演。春ドラマとして放送する『GIFT』（TBS系）にも出演予定です。日本を代表する演技派の美人俳優として知られ、ロスになる人も男女問わず多くなるでしょう。
回答者からは、「結婚するイメージがなく、ずっと若くて美人な感じなので」（20代女性／福岡県）、「清純派で結婚からちょっと無縁そうなかんじのため」（40代男性／宮崎県）、「おじさま人気がありそうなのでロスがおきそう」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは吉岡里帆さんです。吉岡さんは、NHK連続テレビ小説『あさが来た』で注目を集め、結婚情報誌『ゼクシィ』のCMガールに抜てきされブレーク。ドラマ『カルテット』（TBS系）や、映画『ハケンアニメ！』などの話題作に出演し、人気を獲得します。現在は、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演し大活躍中です。
スタイルが良く抜群の美貌を誇る吉岡さんは、CM出演も多く「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”がかわい過ぎると話題に。好感度が高く男性ファンが多いことで、結婚を発表したらきっとロスが起きることでしょう。
回答者からは、「数々のCMに出演して明るくてきれいだなと思ったから」（20代男性／佐賀県）、「いつまでも天真爛漫な姿が素敵なので、結婚しないでいただきたいです」（50代男性／大阪府）、「癒し系として男性人気がすごいから」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、結婚する人も多くなる「30代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：有村架純／74票
2位に選ばれたのは有村架純さんです。有村さんは、2010年にドラマ『ハガネの女』（テレビ朝日系）でデビューし、2013年放送のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でブレーク。2017年にはNHK連続テレビ小説『ひよっこ』でヒロインを務め、『NHK紅白歌合戦』の司会を担当するなど、国民的な人気を得ます。
その後も、ドラマ『姉ちゃんの恋人』（フジテレビ系）やNHK大河ドラマ『どうする家康』、映画『花束みたいな恋をした』などヒット作に出演。春ドラマとして放送する『GIFT』（TBS系）にも出演予定です。日本を代表する演技派の美人俳優として知られ、ロスになる人も男女問わず多くなるでしょう。
回答者からは、「結婚するイメージがなく、ずっと若くて美人な感じなので」（20代女性／福岡県）、「清純派で結婚からちょっと無縁そうなかんじのため」（40代男性／宮崎県）、「おじさま人気がありそうなのでロスがおきそう」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：吉岡里帆／84票
1位に選ばれたのは吉岡里帆さんです。吉岡さんは、NHK連続テレビ小説『あさが来た』で注目を集め、結婚情報誌『ゼクシィ』のCMガールに抜てきされブレーク。ドラマ『カルテット』（TBS系）や、映画『ハケンアニメ！』などの話題作に出演し、人気を獲得します。現在は、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演し大活躍中です。
スタイルが良く抜群の美貌を誇る吉岡さんは、CM出演も多く「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”がかわい過ぎると話題に。好感度が高く男性ファンが多いことで、結婚を発表したらきっとロスが起きることでしょう。
回答者からは、「数々のCMに出演して明るくてきれいだなと思ったから」（20代男性／佐賀県）、「いつまでも天真爛漫な姿が素敵なので、結婚しないでいただきたいです」（50代男性／大阪府）、「癒し系として男性人気がすごいから」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)