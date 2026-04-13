メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜県郡上市の高校で、生徒たち待望の自動販売機が13日から設置されました。出てくるのは、冷たくて甘～い、あの食べ物です。

郡上北高校で13日に行われた新入生と2・3年生の「対面式」で発表されたのは――。

「このたび多くの方のご協力により、アイスの自販機を設置することができました」（生徒）

郡上北高校では、コンビニエンスストアまで徒歩で20分ほどかかり、坂道も多いため、生徒が学校内で買えるよう、自動販売機の設置を求めていました。

学校側と協議を重ね、先生にもプレゼンでアピール。

「アイスを買えるのは昼休みと放課後」「ごみは専用のごみ箱に入れる」など様々なルールを決め、今回設置が許可されました。

販売は13日の放課後から。早速アイスを買い求める生徒の姿が。

「冷たくておいしい」

「いつも食べているものより気持ちが…」

アイス自販機設置に動いた生徒たちは、「まずは設置できて本当にうれしいです」。

Q.郡上の夏は暑いので買う？

「いっぱい買います。1日1本！」

学校で友達とアイスをほおばる生徒たち。

待ちに待ったこの瞬間は、きっと忘れられない思い出になるのではないでしょうか。