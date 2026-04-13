元乃木坂46・矢久保美緒、雰囲気ガラリ 金髪にイメチェン「めっちゃ似合ってる」
元乃木坂46の矢久保美緒が12日、自身のインスタグラムを更新。大胆なヘアチェンジを披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】雰囲気ガラリ 金髪の矢久保美緒をもっと見る
矢久保は乃木坂46の4期生として活動し、昨年12月にグループを卒業。今回は卒業後、初の投稿となった。
矢久保は「染めました！ハイトーン(^_^)」とコメントを添え、これまでの黒髪から一転、明るい金髪姿を公開。新鮮な雰囲気を見せている。
さらにストーリーズでは、「久しぶりに自分の写真をのせるので なんだかとても緊張しています」「髪色似合ってるかな〜？ 嘘でも似合ってるって言って欲しい！！ いつかやってみたかったこと、色々と叶えています」と近況もつづっている。
これまでのイメージを大きく変えるスタイルに、ファンからは「みっちゃん金髪になってる！」「金髪みっちゃんめっちゃ似合っててかわいい」「写真載せてくれてありがとう」などの声が寄せられている。
引用：「矢久保美緒」インスタグラム（＠mio.yakubo_official）
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矢久保は乃木坂46の4期生として活動し、昨年12月にグループを卒業。今回は卒業後、初の投稿となった。
矢久保は「染めました！ハイトーン(^_^)」とコメントを添え、これまでの黒髪から一転、明るい金髪姿を公開。新鮮な雰囲気を見せている。
さらにストーリーズでは、「久しぶりに自分の写真をのせるので なんだかとても緊張しています」「髪色似合ってるかな〜？ 嘘でも似合ってるって言って欲しい！！ いつかやってみたかったこと、色々と叶えています」と近況もつづっている。
これまでのイメージを大きく変えるスタイルに、ファンからは「みっちゃん金髪になってる！」「金髪みっちゃんめっちゃ似合っててかわいい」「写真載せてくれてありがとう」などの声が寄せられている。
引用：「矢久保美緒」インスタグラム（＠mio.yakubo_official）