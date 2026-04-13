元乃木坂46・矢久保美緒、金髪にイメチェン　※「矢久保美緒」インスタグラム

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　元乃木坂46の矢久保美緒が12日、自身のインスタグラムを更新。大胆なヘアチェンジを披露し、ファンの注目を集めている。

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　矢久保は乃木坂46の4期生として活動し、昨年12月にグループを卒業。今回は卒業後、初の投稿となった。

　矢久保は「染めました！ハイトーン(^_^)」とコメントを添え、これまでの黒髪から一転、明るい金髪姿を公開。新鮮な雰囲気を見せている。

　さらにストーリーズでは、「久しぶりに自分の写真をのせるので なんだかとても緊張しています」「髪色似合ってるかな〜？ 嘘でも似合ってるって言って欲しい！！ いつかやってみたかったこと、色々と叶えています」と近況もつづっている。

　これまでのイメージを大きく変えるスタイルに、ファンからは「みっちゃん金髪になってる！」「金髪みっちゃんめっちゃ似合っててかわいい」「写真載せてくれてありがとう」などの声が寄せられている。

引用：「矢久保美緒」インスタグラム（＠mio.yakubo_official）